Antalya'da camiye bıçaklı saldırı! Müezzini kovaladı, cemaati içeri sokmadı...

Antalya’nın Kepez ilçesinde elinde bıçak bulunan ve müezzin ile cemaati camiye sokmayan, ardından cemaat tarafından taşla kovalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da camiye bıçaklı saldırı! Müezzini kovaladı, cemaati içeri sokmadı...
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:51

Önceki gün akşam saatlerinde Antalya’nın Kepez ilçesi Demirgül Mahallesi Düdenbaşı Mahallesi’nde bulunan Demirgül Camisi’ne gelen madde bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşlarındaki bir kişi, elindeki bıçakla müezzini dışarıya çıkarmış, ardından da camiden çıkmak istemeyen müezzini fırça ile kovalamıştı.

Caminin kapı camını kıran ve cam parçalarını müezzinin arkasından atarak yaralanmasına neden olan şahıs, bir süre sonra camiden çıkarak uzaklaşmak istemişti.

Ancak cami çıkışında cemaatle karşılaşan şahıs, cebindeki bıçağı çıkararak kaçmaya başmış ve cemaat ile madde bağımlısı şahıs arasında kovalamaca yaşanmıştı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Kameralara saniye saniye yansıyan kovalamaca sırasında şahıs ile cami cemaati birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, cemaatten bazı vatandaşlar elinde sopa ve çekçek ile kovalamacayı sürdürmüştü.

Uzun süren kovalamaca esnasında cemaatten kaçamayacağını anlayan şahıs, ihbar üzerine sirenlerini çalarak olay yerine gelen polis aracını durdurup kendisini arka koltuğa atarak linç edilmekten kurtulmuştu.

TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve karakola götürülen şahsın Y.G. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan Y.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Antalya #Cami

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