Hotar’ın “Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı” protesto edildi: Hayvanlardan elini çek!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 08:51

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 08:51

Rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Balçova yerleşkesinde mayıs ayında tamamlanacağını açıkladığı "Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı" projesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü rektörlük önünde protesto edildi.

Alsancak'ta bulunan rektörlük binası önünde bir araya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deney Merkezine Hayır Platformu ile Hayvanlara Eşitlik Platformu üyeleri ile hayvan hakları savunucuları yapmak istedikleri basın açıklaması polis tarafından engellendi. Yaşanan tartışmanın ardından grup rektörlük binası girişinden uzakta kaldırımda açıklama yaptı.

“İşkence merkezini açtırmayacağız” pankartı önünde toplanan grup sık sık "Yaşam hakkını gasp etme", "Deneye hayır, işkenceye hayır", Nükhet Hotar hayvanlardan elini çek”, “AKP hayvanlardan elini çek” ve “Nükhet Hotar’dan hesabı öğrenciler soracak” sloganları atıldı.

“28 MİLYON TL BÜTÇE AYRILDI”

Basın açıklamasını okuyan avukat Bilge Berk, “Kendinden güçsüz gördüğü herkesi ezme motivasyonunda olan iktidarın yaptığı ‘Büyük Deney Hayvanı Araştırma Altyapısı’ çağrısı sonucu, Dokuz Eylül Üniversitesinde inşaatı devam eden ‘Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı’nın Mayıs ayında açılması planlanmaktadır. 28 milyon TL bütçe ayrılan bu deney merkezinde 10-25 kilo arasındaki hayvanlar deney adı altında türlü işkencelere ve en sonunda ölüme mahkûm edileceklerdir” dedi.

“DENEY DEĞİL İŞKENCE MERKEZİ”

Hayvanlarında insanlar gibi hissedebilen, duyarlı, bilinçli, duyguları olan ve acı çeken canlılar olduğunu hatırlatan Berk, “Temel haklardan biri olan yaşam hakkı hiçbir bilimsel yönteme, eğitime, sertifikaya, paraya sığdırılamaz! Hayvan deneyine alternatif olarak canlı doku modelleri, 2-3 boyutlu hücre kültürü modelleri, bilgisayar modellemeleri, görüntüleme teknikleri, klinik araştırmalar, mikroorganizmalar, genomik proteomik metabolomik, ileri matematik, çok organlar, mikro doz çalışmaları gibi metotlar mümkünken savunmasız hayvanları alıp işkence yapmak ve öldürmek, sonrasında da "bilim yaptık" demek akıl işi değildir” ifadelerini kullandı.

“İLK DENEK YİNE İNSANLAR OLMAKTADIR”

Hayvanların yaşamını ‘kâr’ olarak gören ve bunu ‘bilim’ adı altında yapan şirketler her yıl dünyada 100 milyondan fazla hayvana deneylerde işkence yaptığını ve bu hayvanların neredeyse hepsini deneylerden sonra öldüğüne dikkat çeken avukat Berk, “Farklı insan vücutları dahi ilaçlara ve kozmetiklere yüzlerce farklı tepki göstermekteyken, bu ilaç ve ürünleri hayvanlar üzerinde denemek akıl işi değildir. Unutulmamalıdır ki herhangi bir ürün hangi hayvan üzerinde denenirse denensin, aslında ilk denek yine insanlar olmaktadır. Onlarca bilimsel yöntem varken hayvanlara kafeslerde işkence çektirmek, hayvan üreten şirketlere para kazandırmak ve sömürüyü, işkenceyi yeniden üretmekten başka bir şey değildir” diye konuştu.

“HOTAR, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İŞKENCE MERKEZİNİ AÇMAKLA GURUR DUYMAKTADIR”

ABD’de FDA’nın (Gıda ve İlaç İdaresi), "Tüm ilaçların insanlar üzerinde denenmeden önce hayvanlar üzerinde denenmesi gerekmiyor” açıklaması yaptığını ve Avrupa Parlamentosu’nun 2021 yılında hayvan deneylerini aşamalı olarak sonlandırma kararı aldığını hatırlatan Bilge Berk, “Dünyada önde gelen ülkeler hayvan deneylerini kaldırmaya başlamışken, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ise Türkiye'nin en büyük işkence merkezini açmakla gurur duymaktadır. Bilimsel onlarca yol varken çağdışı ve karşılığı olmayan yöntemlerde ısrar eden Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bilimselliğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bilimin yolundan gitme çağrısı yapıyoruz!” dedi.

“HOTAR'A REKTÖRLÜĞÜN ÖNÜNDEN ÇAĞRI YAPIYORUZ”

Rektör Hotar’a çağrı yapan Berk, “Milyonlarca canlının yaşamını, deney hayvanları üzerinden para kazanan bir avuç şirketin eline ve bilimsel yöntemleri hiçe sayarak hayvan katletmeyi, işkenceyi tercih eden Dokuz Eylül Üniversitesi'nin eline bırakmayacağız. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'a tam rektörlüğün önünden çağrı yapıyoruz. Dünyanın ileri gelen ülkelerinde hayvan hakları mücadeleleri sonucu hayvan deneyleri kaldırılıyorken, bu bilimdışı ve çağdışı yöntemden derhal dönün! Aksi halde tüm hayvan hakları savunucularını karşınızda bulmaya devam edeceksiniz! Savunmasız hayvanlar üzerinde işkence ve deney yapacak ve yaşam haklarını gasp edecek bu cinayet yuvasının "bilim" adı altında aklanmasına izin vermeyecek ve bu işkence merkezini açtırmayacağız” diyerek sözlerini noktaladı.