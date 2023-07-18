HSK kararnamesine İzmir Barosu’ndan itiraz: ‘Kuvvetler Ayrılığı’ ilkesine aykırı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 19:47

Güncelleme: 18.07.2023 - 19:47

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayımlandı. Kararla 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, bazı değişikliklere İzmir Barosu’ndan itiraz geldi.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKAN YARGIÇA İHRAÇ

Barodan yapılan açıklamada; “2017 yılında verdiği bir röportajdaki açıklamaları nedeniyle disiplin cezasına çarptırılan ve başvurusu üzerine, geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce hak ihlali kararı verilen Yargıçlar Sendikası Başkanı İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, isteği dışında Adana Hâkimi olarak görevlendirilmiştir. Yargıçlar Sendikası üyesi İzmir Hâkimi Halil Güner Çorum’a, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyesi Süleyman Mutlu ise Kilis’e atanmıştır. Gezi Direnişi davasında, Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde oy kullanan ve heyetten alınan İstanbul Ağır Ceza Hâkimi Sercan Karagöz ise kararnameyle, yine isteği dışında Ağrı’ya hakim olarak görevlendirilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. kez Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden yargıç Ahmet Çakmak, HSK 2. Dairesi kararı ile ihraç edilmiştir” denildi.

“YÜRÜTMENİN YARGI ÜZERİNDEKİ TAHAKKÜMÜ”

Atamaların ve ihracın “kuvvetler ayrılığı” ilkesine ters olduğu aktarılan açıklamada, “Sürgün niteliğindeki bu atamalar ve ihraç kararı, Anayasa’da vücut bulan ‘Kuvvetler Ayrılığı’ ilkesinin ihlali, yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün yeni bir örneğidir. Üyeleri, aynı zamanda siyasi bir kimliği ve parti aidiyeti bulunan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen HSK, bu tahakkümün aracı haline gelmiştir. İzmir Barosu olarak, liyakate ve kıdeme aykırı, sürgün niteliğindeki bu atamaları ve ihraç kararını kınıyor, tarafsız ve bağımsız bir yargı için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz” ifadeleri kullanıldı.