AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. Dönem İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Peki, HSK kura atama sonuçları nasıl öğrenilir? Hakim savcı kura sonuçları atama listesi yayımlandı mı?

HSK ATAMA LİSTESİ NEREDEN BAKILIR?

HSK'nın resmi web sitesinde yayımlanan duyuruda, "Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına dair ayrıntılar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Atama sonuçları ve isim listesini görüntülemek isteyen adaylar, https://www.hsk.gov.tr/meslege-kabul-ve-kura-torenine-iliskin-duyuru_4254 adresi üzerinden erişim sağlayabilirler.