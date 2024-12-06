HTŞ liderlerinden Kahtani’nin malvarlıkları Cumhurbaşkanı Kararı ile donduruldu

Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:34

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:35

Öldürüldüğü iddia edilen HTŞ liderlerinden Kahtani'nin Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının "A- DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" başlıklı bölümünde yer alan bazı kişilere ilişkin bilgiler 5 Oca tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 5 Nisan 2024'te Suriye'deki bir bombalı saldırıda öldürüldüğü iddia edilen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderlerinden Ebu Mariya Kahtani'nin malvarlıkları donduruldu.