Hüseyin Baş, Tanju Özcan'ı ziyaret etti: 'Gerçek vergi rekortmenleri vatandaşlardır'

Tanju Özcan, Hüseyin Baş'a Köroğlu plaketi hediye ederken Hüseyin Baş da Tanju Özcan'a Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk ve Milli Ekonomi Modeli kitaplarını hediye etti.

Kentin sorunları ve ülke gündemi üzerine yapılan sohbetten sonra kongre salonuna geçildi. Tanju Özcan da BTP’nin il kongresini takip etti.

Mustafa Yağcı’nın yeniden il başkanı seçildiği kongrede konuşan Hüseyin Baş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"HUKUK DEVLETİNDE OLMAZ"

Baş, özetle şunları söyledi:

“Son bir yıldır hemen hemen tek bir gündemimiz var, hukuk ve yargılamalar. Daha yeni çiçeği burnunda bir soruşturma başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a soruşturma izni için Başsavcılık Bakanlıktan izin istedi. Herhalde izin de bugün yarın çıktı çıkacaktır. Bunlar da enteresan işliyor. Malumunuz bendeniz Aralık sonunda Trabzon ilinde bir konuşma yapmıştım ve bu konuşmaya istinaden gecenin saat 2'sinde sosyal medyada dolaşırken bir baktım ki, ‘Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlatıldı’ diyor. Haberi de Anadolu Ajansı'nda gördüm. 5 yıldır siyaset yapıyorum. Hakkımda tek bir haber yapmayan Anadolu Ajansı, bir anda soruşturma başlatılınca hemen manşetten girmiş. Velhasıl şimdi ne görüyoruz? Sayın Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma. (Bir şey bulamazlar- salondan bir ses) Evet. Bir şey bulup bulmamaları önemli değil. Türkiye'de zaten şirazenin kaydının göstergesi şu: Sizin bir suç işlemiş gibi muamele görmeniz için suç işlemiş olmanıza gerek yok. Bu hukuk devletinde olmaz.

“BU ÜLKENİN GERÇEK VERGİ REKORTMENİ SİZSİNİZ”

Bütün her şey için para lazım. Parayı nereden bulacağız? Bu ülkenin bütçesinin, yüzde 90'ı vergi. Milli takım teknik direktörü Montella 60 milyon vergi ödeyerek Adana'nın vergi rekortmeni olmuş. Maaşı ödeyen devlet. Devlet kendi kendine vergi rekortmeni olmuş aslında. Sivas'ta da bir futbolcu vergi rekortmeni olmuş. Bu ülkenin gerçek vergi rekortmeni kimdir biliyor musunuz? Bu ülkenin vergi rekortmenleri sizsiniz. Siz daha maaşınızı almadan vergisini ödüyorsunuz. KDV, ÖTV ve minimum V ile ödediğiniz vergiler olmasa bunlar hiçbir şey yapamaz. Bu ülkenin gerçek vergi rekortmenleri, bu ülkenin sabahtan akşama kadar çocuğuna ekmek götürmek için çalışan babalardır, o çocuğun burnu kanamasın diye saçını süpürge eden annelerdir. Bu ülkeyi yönetenler birine teşekkür edecekse yüzlerce milyon maaş verip o yabancılardan aldıkları vergilere teşekkür etmesinler. Dönsünler bu millete teşekkür etsinler. Bu millet, bu ülkeyi ve bu devleti kanını döküp, canını verip kurdu. Bu millet her türlü beceriksiz iktidara rağmen sabredip vatanına, milletine aidiyetini eksik etmemiş bu millettir."