İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Yarın toplu taşıma ücretsiz!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sosyal medya hesabından İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim 2021 (yarın) toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
İMAMOĞLU MÜJDEYİ VERDİ
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.
İmamoğlu, kutlama etkinliklerinin Gülhane Parkı'nda gerçekleşeceğini dile getirdi.
İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 5, 2021
Kutlama etkinlikleri için tüm İstanbulluları Gülhane Parkı’na bekliyoruz. pic.twitter.com/oJJLGLbUQJ
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