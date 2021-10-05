İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Yarın toplu taşıma ücretsiz!

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sosyal medya hesabından İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle 6 Ekim 2021 (yarın) toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" dedi.

İmamoğlu, kutlama etkinliklerinin Gülhane Parkı'nda gerçekleşeceğini dile getirdi.

İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.



Kutlama etkinlikleri için tüm İstanbulluları Gülhane Parkı’na bekliyoruz. pic.twitter.com/oJJLGLbUQJ