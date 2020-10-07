Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
Koronavirüs pandemisi nedeniyle toplu taşımada maske takmak zorunlu olsa da kurallara uymayanlar da oluyor. Maske takmayan yaşlı bir adama genç çocuktan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinde toplu taşıma araçlarına maske kullanımı zorunlu.
Bu zorunluluğa uymak istemeyenlerle diğer vatandaşlar arasında sık sık kavga haberleri ortaya çıkıyor.
Ancak bu defa bu durum değişik. Bir genç maske takmadan yanında oturan yaşlı bir adama koronavirüse yakalandığını söylüyor. Bunu duyan yaşlı adam ise maskesini hemen yüzüne takıyor. Aralarında ise şöyle bir konuşma geçiyor:
-B en koronayım burnunu kapat istersen.
- Hasta mısın?
- Koronayım.
- Niye tedavi olmadın?
- Oluyoruz. Evde oluyoruz.
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