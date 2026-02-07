İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan İstanbullulara kentsel dönüşüm çağrısı: Lütfen birlikte hareket edelim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 14 Eylül 2022’de başlattığı "Tek Yapı Dönüştürme Projesi" devam ediyor. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "İstanbul genelinde 14 bin 531 bağımsız birimin yıkımını tamamladık. 11 bin 597 bağımsız birimin inşası tamamlandı. 5 bin 718 bağımsız birimin üretimi sürüyor. Lütfen binanızın 3 metrekare, 5 metrekare küçülmesine bakmayın. Bütün ekonomik zorlukları yenerek sizin için mücadele ediyoruz. Çünkü sizin çocuğunuz, bizim çocuğumuz. Sizin ananız, bizim anamız. Çünkü biz, aile kavramına çok önem veriyoruz. Çünkü biz, sizi ailemizden görüyoruz. Biz, İstanbul ailesiyiz. Lütfen birlikte hareket edelim" dedi.

İBB iştirakleri KİPTAŞ, BİMTAŞ ve İmar A.Ş., kurum tarihinde ilk kez "Tek Yapı Dönüştürme Projesi"ni hayata geçirmişti. Proje, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 14 Eylül 2022’de temelini attığı ilk yerinde dönüşüm uygulaması olan Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’deki Özden Apartmanı’nın yıkımı ve yapımı ile başlamıştı. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi tarafından gerçekleştirilen “hızlı tarama” metodu ile Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, 2679 ada 11 numaralı parselde bulunan binanın da D sınıfı (yüksek riskli) yapı olduğu tespit edildi. 5 katlı, 8 bağımsız birimden oluşan binanın kat malikleri, KİPTAŞ’a başvurarak, kentsel dönüşüm sürecine dahil oldu. KİPTAŞ, Büyükçekmece Belediyesi’nin de iş birliğiyle söz konusu yapı ile yan parseldeki yapıyı birleştirerek, dönüşüm sürecini başlattı.

Olası İstanbul depremine karşı dayanıksız oldukları tespit edilen iki binanın yıkımında, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi de bulundu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME VE AFETE HAZIRLIĞA AYIRDIK"

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, canlı yayında gerçekleştirilen yıkım öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Deprem tüm Türkiye'nin gerçeği" diyen Aslan, özetle şunları şunları söyledi:

"2019 yılında Ekrem Başkanımız göreve geldiğinde, afetle mücadele edebilmek için çok ciddi çalışmalar, toplantılar yaptı. İBB olarak, depreme yönelik hazırlık çalışmalarımızda ‘altyapı, üstyapı ve ulaşım, lojistik, deprem anı ve sonrası’ olmak üzere 4 ana başlıkta, 14 alt başlıkta mücadele ediyoruz. Bu kapsamda 21 daire başkanlığı ve bağlı kuruluşlarımız ve 14 iştirak şirketimizin dahil olduğu 57,8 milyar TL'lik 291 projemizi tamamlamış durumdayız. Bu 57,8 milyar ya da 291 projeyi tamamlamak, bizim işimizin bittiği anlamına geliyor mu? Hayır. Biz, daha yolun başındayız ve büyük bir mücadele gösteriyoruz. Genel Sekreterimiz ve genel sekreter yardımcılarımızla beraber toplantılar yaptık ve bütçemizin büyük bir kısmını kentin ulaşımına, altyapısına ve kentsel dönüşüme, afete hazırlık olarak belirledik.

"11 BİN 597 BAĞIMSIZ BİRİMİN İNŞAASI TAMAMLANDI"

KİPTAŞ, BİMTAŞ ve İmar A.Ş. iş birliğiyle yürütülen ‘İstanbul Yenileniyor’ platformunda, şimdiye kadar 36 bin 657 başvuru alındı. Bu başvurular, 23 bin 906 parsel, 46 bin 818 yapı, 513 bin 18 bağımsız birimi ve yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bildiğiniz gibi 1999 depreminde 18 binin biraz üstünde yurttaşımızı kaybettik. 2023, 6 Şubat depreminde de 53 bin vatandaşımızı, yurttaşımızı kaybettik. Yüreğimiz hala sızlıyor. Ama biz, şu bilinçteyiz: Hiç durmayacağız. Biraz önceki verdiğim rakamlara bakarsanız, tam 2 milyon yurttaşımızın hayatına dokunabilmek için, gece-gündüz mücadele ediyoruz. İstanbul genelinde 14 bin 531 bağımsız birimin yıkımını tamamladık. 11 bin 597 bağımsız birimin inşası tamamlandı. 5 bin 718 bağımsız birimin üretimi sürüyor. 2020’den bu yana, hızlı tarama yöntemiyle, 169 bin 327 başvuru aldık. 128 bin 824 binaya ziyarette bulunduk. Oralarda tespitler yaptık. 37 bin 453 binada taramaları yaptık ve raporlamasını bitirdik. İncelediğimiz binaların yaklaşık yarısının, D ve E sınıfı, yani yüksek ve çok yüksek riskli olduğu belirlendi. 6 bin 840 E sınıfı bina tespit ettik. 10 bin 453 bağımsız birimin yıkımını tamamladık. 414 bina için de süreçlerimiz devam ediyor.

"4 BİN 313 KİŞİYE 263 MİLYON 761 BİN LİRA KİRA YARDIMINI ÖDEMEYE BAŞLADIK"

İBB olarak, 1999 ve öncesi yapılan yapılar için, düşük gelirli vatandaşlarımıza yüzde 65’e varan yapım desteğine başladık. İlk etapta 50 bin riskli binanın yenilenmesini hedefliyoruz. Binaların tahliye ve dönüşümünü hızlandırmak için hazırlanan ‘Kira Destek Paketi’ kapsamında, ev sahiplerine ve kiracılara 10 bin ile 12 bin lira arasında kira desteği yardımında bulunacağız. Yani ister kiracı olun ister ev sahibi olun; E sınıfı, D sınıfı çıkmışsa, riskli bina çıkmışsa eviniz, İBB size kira desteğinde bulunacak. Rakamlar, asgari ücret durumuna göre, sosyal inceleme durumuna göre, emekli olması durumuna göre değişecek ve bu kira yardımları 12 ayla 48 ay arasında değişecek. Yani sizin binanız 12 ayda bitip, geçebiliyorsanız binanıza, 12 ay sonra bitecek. Yok bazen bazı binalar çok kalabalık, yapılar uzun sürebiliyor, 48 ay sürebiliyor… Biz, 48 ay boyunca, İBB olarak yurttaşımızın yanında olacağız. Şimdiye kadar, 4 bin 313 kişiye, toplam 263 milyon 761 bin 923 TL kira yardımını planladık ve ödemeye başladık.

"BİZ İSTANBUL AİLESİYİZ"

İstanbul'da hızlıca hareket etmek zorundayız. Bunun için, bütçemizin bu yılki büyük bir miktarını… 155 milyar yanlış hatırlamıyorsam. Önümüzdeki 2027 ve 2028 bütçelerinde de yine yarısına yakın miktarını, kentsel dönüşüm ve afete hazırlık için kullanacağız. Bu binaları biz yıkmazsak, biz iyileştirmezsek, deprem gelip yıkacak ve canlarımızı alıp bizden götürecek ve yüreğimiz sızlamaya devam edecek. Bu coğrafyada artık üzülmek istemiyoruz. Yeterince çile çektik, yeterince acı çektik. Artık barış ve huzur istiyoruz. Bizler, İBB olarak çok güzel destekler veriyoruz, bu iş için çok büyük kaynaklar ayırıyoruz. Bu desteklerden lütfen tüm İstanbullular faydalansın. Biz söz veriyoruz: İstanbul'daki her bir binamız dayanıklı hale gelene kadar, biz, her türlü kentsel dönüşüm desteğini sağlamaya ve hızlandırmaya devam edeceğiz. Lütfen binanızın 3 metrekare, 5 metrekare küçülmesine bakmayın. Bütün ekonomik zorlukları yenerek sizin için mücadele ediyoruz. Çünkü sizin çocuğunuz, bizim çocuğumuz. Sizin ananız, bizim anamız. Sizin babanız, bizim babamız. Çünkü biz, aile kavramına çok önem veriyoruz. Çünkü biz, sizi ailemizden görüyoruz. Biz, İstanbul ailesiyiz. Lütfen birlikte hareket edelim."

Nuri Aslan'ın konuşmasının ardından 2 bina yıkıldı.