İBB danışmanının tutukluluğa itiraz dilekçesinde dikkat çekici detaylar: Ongun’a tek MASAK sorusu

Yayınlanma: 03.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 48 kişiyle birlikte tutuklanan İmamoğlu’nun danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatları, tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne verilen dilekçede, iddiaların somut delillere dayanmadığı, tutuklanan isimlerin ihaleler için gizli toplantılar düzenlediklerine ilişkin gizli tanık beyanlarının HTS kayıtlarıyla çürütüldüğü ve hukuka aykırı delil olarak sunulan ses kayıtlarında belirtilen iddiaların gerçekleştiğine dair somut delile rastlanmadığı belirtildi. Avukatların 27 madde halinde sunduğu dilekçede, Ongun’a yönelik tutuklama kararına ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı. Yolsuzluk soruşturmasında, tutuklamalara gerekçe olarak gizli tanık beyanları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporları gösterilmişti.

ÜÇ YIL ÖNCEKİ PARA TRANSFERİ

Ongun’un avukatları ise itiraz için verdikleri dilekçede, tutuklama kararında delil olarak gösterilen MASAK raporuyla ilgili Ongun’a sorgusu sırasında yalnızca tek bir soru sorulduğunu aktardı. Avukatlar, Ongun’a raporla ilgili sorulan tek sorunun 2022 yılında beş ayrı kalemde yolladığı 39 bin 600 TL’lik bir para transferi olduğuna dikkat çekti. 19 Mart’ta çok sayıda isimle birlikte gözaltına alınan Ongun’un mal varlığına, başsavcılığının talebi üzerine 20 Mart’ta MASAK raporları uyarınca el konmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de soruşturmada yer alan MASAK raporlarının hazırlanış sürecini eleştirmiş, raporların MASAK başkanı ya da uzmanlar tarafından değil uzman yardımcıları tarafından imzalandığını söylemişti.

Öte yandan soruşturma kapsamında 14 Şubat’ta ifade veren bir gizli tanık, İmamoğlu’na yakın olan ve aynı gün tutuklanan Serdal Taşkın, Murat Ongun, Murat Kapki, Necati Özkan ve Fatih Keleş’in Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir pastanede haftada en az iki gün toplantı yaparak açık hava reklam ihalelerini belirlediklerini öne sürmüştü. Aynı gizli tanık, söz konusu kişilerin soruşturma kapsamında tutuklanan BVA Reklam kurucusu Hüseyin Köksal’ın Beylikdüzü’nde bulunan tekstil firmasında da toplantılar düzenlediğini iddia etmişti.

HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Dilekçede, HTS kayıtlarının incelenmesiyle birlikte Ongun’un ismi geçen kişilerle aynı hiçbir zaman, belirtilen mekânlarda bulunmadığı ve teksil firmasındaki buluşmalara yönelik dört sayfalık HTS kayıtlarında da Ongun’un isminin yer almadığı belirtildi.