İBB Davası'nda 58. duruşma günü sona erdi... Gözler yarına çevrildi: Murat Ongun savunma yapacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 58’inci duruşma günü sona erdi.

Geçtiğimiz perşembe tamamlanan 57. duruşma gününde İBB genel sekreter yardımcısı, şehir plancısı Gürkan Akgün’ün savunması ve çapraz sorgusu tamamlandı. Akgün savunmasında hakkındaki iddialara yönelik çok sayıda belge gösterirken "Rantın en yoğun olduğu makamlarda görev yapmış biri olarak soruyorum: Eğer aklımın bir köşesinde çıkar sağlama düşüncesi olsaydı, bugün sadece bir araba olan malvarlığıyla karşınızda bu kadar rahat konuşabilir miydim? Benim peşinden gittiğim tek çıkar, bir kamu görevlisi olarak halkın tamamının çıkarıdır" demişti.

Tutuklu isimlerden henüz savunması alınmayan beş kişi kalırken bugün Akgün'ün avukat savunmaları tamamlandığı takdirde savunma sırası, Medya A.Ş. Başkanı ve İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’a gelecek.

Ongun’un savunmasının en az üç duruşma günü sürebileceği belirtilirken daha sonra sırasıyla İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve son olarak İmamoğlu savunma yapacak.

ARA KARAR BEKLENİYOR

9 Mart’ta başlayan davada tutuklu savunmalarının alındığı ilk duruşmanın, 20 Temmuz’daki adli tatil öncesi ara karara bağlanması bekleniyor.

16:15 - DURUŞMA ERKEN SONA ERDİ

Gürkan Akgün’ün son avukatı Akçay Taşçı’nın savunmasının ardından mahkeme başkanı savunma sırası gelen Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un hazır olup olmadığını sordu. Ongun bugün salonda yer almazken mahkeme başkanı daha sonra, savunma sırası bir sonra olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’a hazır olup olmadığını sordu. Yılmaz hazır olduğunu ancak avukatının salonda olmadığını belirterek savunmasını sonra yapmak istedi.

Mahkeme başkanı, son olarak İmamoğlu’na “Ekrem Bey hazır mısınız?” sorusunu yöneltti. İmamoğlu “Ben her zaman hazırım” derken avukatları, savunmasını son sırada yapmak istediklerini beyan etti.

MURAT ONGUN YARIN SAVUNMA YAPACAK

Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşma gününü sonlandırdı. Yarın davaya, Murat Ongun’un savunmasıyla devam edilecek.

15:45 - “SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK ZORUNDASINIZ”

Akgün’ün savunma yapan son avukatı Akçay Taşçı ise özellikle ihaleler ve belediye iştiraklerinin işlemleri üzerinden kurulan suçlamaların idare, ticaret ve ceza hukuku ayrımı yapılmadan değerlendirildiğini belirterek “İdare hukuku ilkeleri yanlış değerlendirilmiş, belediye iştiraklerinin özel hukuk tüzel kişisi olduğu gerçeği görmezden gelinmiş, sonra da bu yanlış veriyle ceza sorumluluğu kurulmaya çalışılmıştır” dedi.

Akgün’ün suçlandığı bazı eylemlerde, İBB Meclisi’nde üstünlüğün AKP’de olduğu dönemde oy birliğiyle geçmiş ve AKP’li üyelerin de imzası olan bazı ihaleler olduğuna dikkat çeken Taşçı, şöyle devam etti:

“Elbette bunlara dair bir dava yok. Bunlar iddianamenin çelişkileri ve çifte standartları. Anlıyorum, siz önünüzdeki iddianameye bağlısınız. Buna dair yapabileceğiniz bir işlem yokmuş gibi düşünüyorsunuz fakat eğer siz de suç olduğunu düşünüyorsanız, kamu göreviniz gereğince suç duyurusunda bulunmak zorundasınız. Elbette ‘onlar da yargılansın’ demiyoruz ancak ‘burada suç yok’ diyebilmemiz için bu iddiayı ortaya koymak zorundayız.”

“GİZLİ TANIKLAR AÇIK TANIK OLARAK DİNLENSİN”

Savunmasında, örgüt suçlamalarına ve cumhurbaşkanı adaylığı için para elde edildiğine yönelik iddialara da cevap veren Taşçı, “Dosyada somut bir suç delili, maddi bir bulgu veya para bulunmuyor. İsnat edilen suçlamalara dayanak oluşturulabilmesi amacıyla, somut delil eksikliği de gizli tanık beyanlarıyla ikame edilmeye çalışılmış. Söz konusu gizli tanıklar, sadece para verdim şeklinde soyut beyanlarda bulunmaları için dosyaya dahil edilmiş. Bu nedenle, maddi gerçeklikle bağdaşmayan iddiaların netleştirilmesi adına gizli tanıkların açık tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

14:30 - “İSTANBUL HALKINA KARŞI İŞLENMİŞ BİR İHMALDİR”

Verilen aranın ardından Akgün’ün avukatlarından Erhan Yılmaz savunma yaptı.

Yılmaz, dosyada şüpheli olarak yorumlanan ihale kriterlerinin belirli bir firmayı kayırmak için sonradan oluşturulmadığını savunarak “2019 öncesi İBB ihalelerinde kullanılan şartname sistematiğinin devamından ibarettir. 2019 öncesi nasıl yapıldıysa, 2019 sonrası da aynı şekilde yapılmıştır” diyerek uygulamanın değişmediğini söyledi

Bilirkişi raporlarına ilişkin itirazlarını da dile getiren Yılmaz, raporda kullanılan yöntemin ceza hukuku anlamında hile ya da fesat anlamına gelmeyeceğini belirtirken “Bizim kullandığımız yöntem doğru, o halde farklı yöntem kullananlar cezai anlamda hileli davranmıştır yaklaşımı hukuken kabul edilemez. Zayıf rekabet ile rekabetin hileli biçimde ortadan kaldırılması aynı şey değildir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarının tarafsızlığının şüpheli olduğunu belirten Yılmaz, bilirkişi heyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü personelinden oluşturulduğunu belirterek “Bu dosyada suçtan zarar gören olarak belirtilen Maliye Bakanlığı’nda çalışan kişilerin bilirkişi olarak görevlendirilmesi tarafsızlık açısından ciddi bir sorundur” diye konuştu.

“Ben Gürkan'a baktığımda bu çağın kahramanını görüyorum” diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şehri depreme hazırlayacak mikro bölgeleme çalışmalarını, kentsel dönüşüm stratejilerini ve sakınım planlarını en iyi bilen vizyoner bir şehir plancısını 15 aydır hapiste tutmak İstanbul halkına karşı işlenmiş bir ihmaldir.”

13:20 - İLK ARA VERİLDİ

Yılmaz’ın savunmasının ardından davaya ilk ara verildi. Ekrem İmamoğlu salondan ayrılırken hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ın ölümüne üzüldüğünü belirterek “Başımız sağolsun. Kadir Abi’ye çok üzüldük. Fatsa’nın, Ordu’nun, Türkiye’nin başı sağ olsun. İsmini yaşatacağız. Hepinizi çok öpüyorum” ifadeleriyle salondan ayrıldı.

11:30 - “KENDİSİNİ DEĞİL, OTURDUĞU MAKAMI TUTUKLADILAR”

Gürkan Akgün’ün savunma yapan ilk avukatı Selin Gönül, dosyanın önemli dayanaklarından biri olan ihale iddialarının daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/77742 sayılı soruşturmasında yer aldığını belirterek “Aynı olay, aynı deliller, aynı başsavcılık ama ihaleler iki farklı soruşturma numarasıyla karşımıza çıktı” dedi.

Dosyada Akgün aleyhine şikayetçi olan Mehmet İlhan Gülay ve Selman Narman gibi iş insanlarının dosyadaki konumunun değiştirildiğini belirten Gönül, Gülay’ın önce şüpheli olarak dosyaya eklendiğini ancak iddianamede müşteki sıfatıyla yer aldığını belirterek “Ne oldu da bu sıfat değişikliği yaşandı bilmiyoruz. Dosyanın içinde göremiyoruz”dedi. Narman’ın ise dosyada farklı aşamalarda “şüpheli”, “müşteki şüpheli” ve “tanık” olarak geçtiğini hatırlatan Gönül “Bir gün tanık, bir gün şüpheli, bir gün müşteki olabiliyor; kişinin sıfatı nedir?” diye sordu.

Savunmasında, Akgün’ün yer aldığı bilirkişi raporlarının hazırlanma süreci de eleştiren Gönül, bilirkişi heyetinin 668 klasörlük dosyayı birkaç ay içinde inceleyerek sonuca ulaştığını aktararak “Ben avukatlık geçmişimde o kadar dosya okumamışımdır. Bir bilirkişi heyeti 666 klasörü sindiriyor, okuyor ve usulsüzlükleri tespit edebiliyor. Bunun ne kadar sağlıklı bir rapor incelemesi olduğu değerlendirmenize sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gönül ayrıca, İPA Başkanı Buğra Gökce’nin de savunmasında yer verdiği “bilirkişi terfisine” de değindi. Raporun hazırlanma biçiminin tarafsızlık açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten ve raporda “usulsüzlükleri tespit et” yaklaşımının öne çıktığını ileri süren Gönül, raporu hazırlayan isimlerden İsmail Çobanoğlu’nun rapor tarihinden sonra TBMM kararıyla Sayıştay üyeliğine seçildiğini hatırlattı.

Akgün’ün tutukluluk sürecine de değinen Gönül, tutukluluk halinin ailelere açıklanamaz hale geldiğini söylerken şöyle konuştu: “Karşı tarafta her gün ‘Ne olacak?’ diye bekleyen bir anne baba var. Bir ailenin yeri dört duvarın içi olmamalı. Gürkan Akgün o gün o makamda oturmasaydı bugün tutuklanmayacaktı. Kendisini değil, oturduğu makamı tutukladılar.”

Gönül’ün savunmasının ardından Akgün’ün ikinci avukatı Erhan Yılmaz, savunmasına başladı.