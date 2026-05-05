İBB Davası tutuklusu Engin Ulusoy hastaneye kaldırıldı: Başsavcılıktan açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin davada tutuklu bulunan eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda görülen davanın dünkü duruşmasında, tutuklu sanıklardan eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, salona getirilirken yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yürümekte zorlandığı görülmüştü.

Duruşmada dün, Engin Ulusoy'un avukatı, müvekkilinin sağlık sorunlarına işaret ederek, "Dışarıda olsa 112 aracıyla hastaneye götürülecek kişi, hala hastaneye götürülmedi. 1 Mayıs da tatil olduğu için 3 gündür araç getirilmedi" demişti.

Tutuklu eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da salondan ayrılırken, Ulusoy'un durumuna isyan ederek, "Engin Ulusoy'un durumunu dile getirin. Morfinle ayakta duruyor. Hastaneye götürmüyorlar. Adam ölüyor, bu zulümdür" açıklamasını yapmıştı.

Ulusoy'un avukatından edinilen bilgiye göre, müvekkilinin Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık kontrolleri sonucu durumunun netleşeceği öğrenildi.

Yaşananlara ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan E.U.’nun çok ciddi sağlık sorunlarının olduğu, avukatıyla görüşmeye dahi güçlükle gidebildiği, yataktan kalkamadığı, yoklamaya çıkamadığı, 20 kilo verdiği ve hastaneye yatırıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Ceza İnfaz Kurumu kayıtları üzerinden yapılan incelemede, adı geçen tutuklunun;

Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmakta iken 10/03/2026 tarihinde duruşma için misafir olarak Marmara 1 No’lu Ceza İnfaz Kurumu’na naklinin yapıldığı,

07.04.2026 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi’ne sevkinin sağlandığı, fıtık ve bel ağrısı tanısı konulduğu, ayrıca kalp ve tansiyon hastalıklarından dolayı da reçete düzenlendiği,

02.05.2026 tarihinde saat 13.20 sularında avukat ziyareti sonrası kurum görevlilerine kasık ağrısının olduğunu beyan etmesi üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi’ne gönderildiği,

04/05/2026 tarihinde kurum revir biriminde yapılan muayenesinde bel ağrısı, kasık ağrısı ve sağ bacak ağrısı (miyalji) sebebi ile ağrı kesici iğne yapıldığı, Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve Genel Cerrahi Poliklinikleri’ne sevkinin yapıldığı,

05/05/2026 tarihinde Silivri Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği’ne sevki sağlanarak MR çekimi yapıldığı, Fizik Tedavi Polikliniği’ne sevkinin yapıldığı,

06/05/2026 tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Genel Cerrahi Poliklinikleri’ne sevklerinin olduğu,

08/05/2026 tarihinde Fizik Tedavi Polikliniği’ne sevkinin planlandığı,

Anlaşılmıştır.

Adı geçen tutuklunun tedavi süreci, diğer tutuklu ve hükümlülerde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"