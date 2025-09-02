İBB'den uygulama bazlı taksi için ikinci ihale: 24 taksi daha yollarda olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla, uygulama bazlı taksiler için ihaleye çıktı. İhale, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında yapıldı. Demir, ihalede mevzuat gereği 4 milyon 700 bin liranın altında satış yapılmayacağını belirtti.

Kapalı teklif usulüyle yapılan ihaleye 30 vatandaş başvuruda bulundu, 27 kişi katılım hakkı kazandı 24 katılımcı teklif verdi. Başvuru yapanların belgeleri tam olduğunu tespiti yapıldıktan sonra ihaleye geçildi. İhalede 34 TUA 001 numaralı plakayı 5 milyon 60 bin liraya Mehmet Salih Yılmaz satın aldı. İhale sonunda toplamda 24 plaka sahiplerini budu.

İhale sonrası açıklama yapan İBB Genel Sekreteri şunları söyledi:

“İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK İHALELERİ YAPTIKÇA TAKSİCİ VE ŞOFÖR ESNAFININ DA İHALELERE İLGİSİ ARTIYOR”

“İhalemizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak UKOME kararıyla satışa sunulmasına izin verilen 2 bin 500 adet uygulama tabanlı taksinin ikinci ihalesi şeffaf ve katılımcı bir şekilde gerçekleşti. 2 bin 500 taksinin şu ana kadar yaklaşık 30 plakamızı sattık. Bu plakalar, birinci ihalede biraz azdı. Taksici esnafının ihaleye girmeyle ilgili tereddütleri vardı. Çünkü mevzuata göre ihalenin birçok evrakı var. Ama ikinci katılım oldukça yüksekti ve mutluyuz taksi esnafı da mutlu.

Birinci ihalede 4 milyon 250 bin artı KDV bir muhammen bedelimiz vardı. Bu ihalede muhammen bedelimiz 4 milyon 500 bin artı KDV, en düşük taksi plakası satışımız 4 milyon 700 bin artı KDV olarak gerçekleşti. En yüksek de 5 milyon 60 bin artı KDV olarak gerçekleşti. İhaleye katılanlarla sohbet ettiğimizde ilk ihalede bu plakaları alanların çok memnuniyet duyduğunun, işlerinin gayet iyi olduğunu, uygulama tabanlı taksitleri önerdiklerini gördük ve biz de mutlu olduk. Bu ihaleleri daha sık yapacağız. Belki başka değişik yöntemlerle yapacağız ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ihaleleri yaptıkça taksici ve şoför esnafının da ihalelere ilgisi artıyor.

Biz de bundan çok mutluyuz. Amacımız uygulama tabanlı taksiyle hem İstanbulluları trafik sıkışıklığından kurtarmak hem de esnafını daha çağdaş, daha güvenilir ve daha konforlu bir taksicilik yapmaya davet etmek, hem de yıllardır İstanbul'da kanayan bir yara olan yoldan yolcu almama, fiyat konusunda anlaşamama, yolcu seçme gibi şikayetlerin önüne geçmiş olacağız. Biz kendi adımıza bir adım attığımız için mutluyuz. Umarız bundan sonra da diğer plakaları da sattıkça hem taksici esnafımız mutlu olur hem de İstanbullular daha konforlu, daha güvenilir bir yolculuk yapma fırsatına sahip olur."

"İKİ BİN 500 ADET TAKSİYİ İSTANBULLUYA KAZANDIRACAĞIZ"

"30 Başvuru sayısı az değil mi?" sorusuna ise Demir şu yanıtı verdi:

“Az çok diye söylemiyoruz. Biz onun için peyderpey satıyoruz zaten. Geçende de aynı şey olmuştu. Daha azdı. İlk defa yeni nesil bir taksiye geçiyoruz. Durak yok, yoldan yolcu alma yok. Şimdi taksici esnafının bildiği bir şey değil bu alışık olduğu bir şey değil. İlk defa bunu bu yöne geçtiğimiz için taksici esnafı ile görüşüyoruz. Birçok taksici arkadaşla da görüşüyoruz. Ben burada bir durayım, bir gözleyeyim diye bakıyor. Ama diğer arkadaşların bu plakaları alıp bu plakaları işletmekten memnuniyet duyduklarını gören ihaleye katılıyor.

Dolayısıyla da biz onu az çok diye değerlendirmiyoruz. Zaten bizim stratejik planımızın içerisinde hepsini hemen satmayacağımızı da biliyoruz. Peyderpey başvurular artıyor. Şimdi çıkarken tekrar söylediler. Diğer ihale ne zaman olacak katılamayan arkadaşlar var diye. Dolayısıyla biz ihale planımızı yapıp duyuracağız ve iki bin 500 adet taksiyi İstanbulluya kazandıracağız."

“YOLCULAR İÇİN DAHA GÜVENLİ ULAŞIM”

İstanbul’da uygulama bazlı taksilere olan talebin ancak beşte biri karşılanabiliyor. Bu yeni taksilerle birlikte arzın artırılması hedefleniyor. Sistemde tüm ödemeler elektronik ortamda gerçekleşiyor ve her yolculuk kayıt altında tutuluyor. Böylece hem yolcular hem de sürücüler açısından çok daha güvenli, şeffaf ve denetimli bir ulaşım hizmeti sağlanıyor.

“DURAK ENTEGRASYONU”

Yeni taksiler, durak sistemine entegre olacak. Ancak yolda el kaldırarak taksiye binmek mümkün olmayacak. Tüm çağrılar uygulama üzerinden yapılacak ve yolculukların başlangıç-bitiş noktaları kayıt altında tutulacak.

“YATIRIMCILARA UZUN VADELİ GÜVENCE”

İhaleyi kazananlar, İBB güvencesiyle 29 yıl boyunca taksi plakasına sahip olacak. Dijital taksi uygulamalarıyla entegre çalışan sistem, yatırımcılara sabit ve öngörülebilir kazanç modeli sunuyor. Temassız ödeme imkânı, düzenli takip ve şeffaf işleyiş sayesinde yatırımcılara her ay düzenli gelir sağlanabilecek.

“DENETİMLE KAYIT DIŞI UYGULAMAYA SON”

İstanbul’da yıllardır yasal zeminde olmayan plaka kiralama uygulamaları bu modelle kayıt altına alınıyor. Uygulamaya dahil araçlar her yıl Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) denetiminden geçecek. Araç donanımı, sürücü davranışı, temizlik ve uygulama entegrasyonu gibi kriterlerle kalite sürekli kontrol altında tutulacak.

“TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK”

Araştırmalara göre İstanbul’da taksilerin zamanının yaklaşık yüzde 40’ı yolcu aramakla geçiyor. Bu durum kent trafiğinde ciddi “boş dolaşım yükü” oluşturuyor.

Uygulama bazlı sistemle bu oranların düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca her bir taksinin yaklaşık sekiz özel aracı trafikten çektiği göz önünde bulundurulduğunda, modelin trafik rahatlatıcı etkisi öne çıkıyor.