İBB’den 'Yuvamız İstanbul' iddialarına yanıt: 'Aileye bilgi veren biziz, adli makamlara olayı taşıyan yine biziz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Yuvamız İstanbul” Çocuk Etkinlik Merkezleri’ne (ÇEM) yönelik yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, canlı yayında yaptıkları açıklamalarda hem Eyüpsultan Güzeltepe’de yaşandığı iddia edilen olayın tüm yönleriyle ele alındığını hem de merkezlerin hukuki ve idari açıdan denetime açık şekilde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

“YUVAMIZ İSTANBUL, YAPTIĞIMIZ EN İYİ VE EN BEĞENİLEN İŞLERDEN BİRİ”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Yuvamız İstanbul ÇEM’lerin özellikle dar ve orta gelirli aileler için hayati bir kamusal hizmet sunduğunu belirterek, projeye yönelik iddiaları “kara propaganda” olarak nitelendirdi.

Aslan, şöyle konuştu:

“Bizim yaptığımız en iyi, en beğenilen işlerin başında Yuvamız İstanbul geliyor. Bu merkezler olmasa ailelerimiz ne yapacak? Bugün özel bir merkeze çocuğunuzu göndermek isteseniz dünyanın parası. Biz, zenginle yoksulun çocuğu arasındaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırıyoruz. Cumhuriyet demek budur.”

"İLK TUTANAK 2 ARALIK'TA TUTULDU"

Aslan, kamuoyunda oluşabilecek en küçük şüpheyi dahi ortadan kaldırmak için sürecin başından itibaren şeffaf davrandıklarını vurgulayarak, olayla ilgili ilk tutanağın 2 Aralık’ta tutulduğunu, ailenin bilgilendirildiğini ve adli makamlarla iş birliği yapıldığını söyledi.

“Denetimden kaçmak bir yana, denetimi bizzat yapan ve süreci başlatan biziz. Görüntülerin tamamını adli makamlara teslim ettik. Tüm isteğimiz, çocuğumuzun üstün yararını koruyarak bu süreci sonuçlandırmaktı.”

AİLE BAKANI GÖKTAŞ’A DAVET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarına da değinen Aslan, şu çağrıyı yaptı:

“Sayın Bakanımız bir anne olarak hassas yaklaşıyor ama doğru bilgilendirilmemiş olabilir. Buradan bir baba olarak çağrı yapıyorum: Siyasi kimlikleri bir kenara bırakalım. Mahinur Hanım’ı davet ediyorum; gelsin, anne-baba gözüyle merkezlerimizi beraber gezelim. Oradaki denetimi, hizmeti ve güven ortamını kendi gözleriyle görsün.”

Aslan, “Bir çocuğumuzun dahi kılına zarar gelmesine izin vermeyiz. Böyle bir durum varsa, önce biz karşısında dururuz” dedi.

“35 KAMERANIN TÜM KAYITLARI EMNİYETE TESLİM EDİLDİ”

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ise Yuvamız İstanbul ÇEM’lerin kuruluş süreci, hukuki statüsü ve olayla ilgili yürütülen işlemleri belgeleriyle anlattı.

Demir, “Yuvamız İstanbul, İstanbul’un en yüksek toplumsal karşılığa sahip sosyal hizmet projelerinden biridir. Bugün 127 merkezde, 12 bin 696 kapasiteyle hizmet veriyoruz” dedi.

"OLAY, AİLENİN BEYANIYLA DEĞİL, ÖĞRETMENİN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI"

Demir, söz konusu olayın ailenin beyanıyla değil, öğretmenin dikkatiyle ortaya çıktığını vurguladı:

"“Önemle altını çizmek isteriz ki; tespit edilen olay, ailenin beyanıyla değil, öğretmenimizin dikkatiyle ortaya çıkmıştır. Görevli öğretmenimiz, çocuğu giydirirken göğsündeki morluğu fark ederek, tutanak altına almış ve yine kamera kayıtlarından görüleceği üzere, aynı gün çocuğumuzun ailesini bilgilendirmiştir. İddialar ilk andan itibaren ciddiyetle ele alınmış; kamera kayıtları hem aileyle hem de ilgili makamlarla eksiksiz şekilde paylaşılmıştır. Öğretmenin, bölge sorumlularının ve personelin yazılı savunmaları alınarak vaka üzerine ilk ön inceleme başlatılmıştır. İBB Teftiş Kurulumuz da derhal iç soruşturma başlatmıştır. Adli sürecin sağlıklı yürütülmesi ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla, ilgili öğretmenimiz soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmıştır. Ders kayıt tutanakları, söz konusu evladımızın spor derslerine yalnızca iki kez katıldığını göstermektedir. Tamamı görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınan bu derslerde, olağan dışı herhangi bir duruma rastlanmamıştır”

HUKUKİ SÜREÇ VE SUÇ DUYURULARI

Demir, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 22 Nisan 2025 tarihli raporuyla Yuvamız İstanbul merkezlerinin hukuka uygunluğunun tescillendiğini hatırlatarak, hedef gösterici yayınlara karşı hukuki adım atıldığını açıkladı:

“Çocuğun üstün yararını gözetmeden ‘sapık’, ‘sapkın’ gibi ifadeler kullanan, kendine ‘gazeteci’ diyen kişi ve kurumlara dava açılmış, ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”

“HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamasının sonunda Demir, İBB’nin sosyal belediyecilik anlayışından geri adım atmayacağını vurguladı:

“İyi ve kaliteli eğitim tüm çocukların hakkıdır. İstanbul’da hiçbir çocuğu sahipsiz bırakmayacağız. Yuvamız İstanbul merkezleriyle çocuklara ve ailelere hizmet sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Prof. Demir, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı; aileyle yapılan tüm görüşmelerin tutanak altına alındığını, kamera kayıtlarının aileye izletildiğini ve bu sürecin belgelerle sabit olduğunu söyledi.