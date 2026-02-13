İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlilik desteği tutarını artırarak, 40 bin TL'ye yükseltti. İstenilen şartları sağlayan çiftlerin üç ay içerisinde nikah akdi gerçekleştiği takdirde ödeme kadının hesabına yatırılıyor. Peki, İBB evlilik desteği ne kadar oldu, kimler alabilir, başvuru nereye yapılır?

İBB EVLİLİK DESTEĞİ NE KADAR?

İBB, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı. 30 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 40 bin TL’ye çıkarıldı.

İBB EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB'nin 40 bin TL olarak güncellenen evlilik desteğine başvurular şu yollarla yapılabilir:

- İstanbul Senin Uygulaması,

- Alo 153 Çözüm Merkezi,

- cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,

- Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

- İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,

- Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,

- Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve

- Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr)

KİMLER İBB EVLİLİK DESTEĞİ ALABİLİR?

- İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,

- Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,

- Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.

İBB EVLİLİK DESTEĞİ ÖDEME SÜRECİ NASIL OLUYOR?

- Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor.

- Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadın olan kişiye veriliyor.

- Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.

- Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.

İBB EVLİLİK DESTEĞİ NE ZAMAN HESABA YATAR?

Nakdi destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor