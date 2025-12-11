İBB iddianamesinde çok konuşulan Iphone detayı: Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı açıklayınca itiraf değiştirilmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında duruşma tarihleri beklenirken iddianame ile ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İBB’ye bağlı kuruluşlardan ihale alan bazı firmalara sahte fatura kestiği iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Ahmet Çiçek, 6 Mayıs tarihinde alınan ifadesinin bir bölümünde, CHP Kurultay delegelerine telefon dağıtılmasına yönelik iddialarla ilgili bazı beyanlarda bulundu. Çiçek, soruşturmanın ilk dönemlerinde çok konuşulan telefon iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“Murat Kapki ile yine ofisinde bir gün görüştüğümüz esnada bana yapacağı ödeme yerine 7 adet IPhone 16 Pro Max verdi. Ben de telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda bana gülerek bunlar fazla kaldı dedi. Ben de bu telefonları kabul ettim, hatta bir tanesini de muhasebecime hediye olarak verdim. Tahmin ediyorum ki bu telefonlar haberlerde de yer alan CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlardır.”

İtirafçı Ahmet Çiçek’in bu ifadesi, 19 Mayıs tarihinde iktidara yakın pek çok haber kuruluşu tarafından da günlerce konuşuldu.

ALTAYLI YAKALADI

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, tutuklanmadan önce, 20 Mayıs tarihinde YouTube kanalı üzerinden yayınlanan “Fatih Altaylı yorumluyor: İtirafçı mı, iftiracı mı?” başlıklı yayınında konuyu değerlendirirken Çiçek’in iddialarında öne çıkan önemli bir çelişkiyi açıkladı. Altaylı, Çiçek’in CHP Kurultay delegelerine verildiğini iddia ettiği Iphone 16 Pro Max telefonlarının o tarihten bir yıl sonra üretilerek satışa sunulduğunu aktardı.

Soruşturmaya konu olan 38. CHP Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlendi. Apple’ın verdiği resmi bilgilerine göre ise iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için ön siparişler 13 Eylül 2024'te başlarken telefonlar ise 20 Eylül 2024'te satışa sunuldu.

ÇELİŞKİYE DÜZELTME

Altaylı’nın programında dile getirdiği bu çelişkiden yalnızca bir gün sonra, Ahmet Çiçek’ten 21 Mayıs tarihinde yeni bir ifade alındığı, yaklaşık 4 bin sayfalık İBB iddianamesine yansıdı.

Ahmet Çiçek, itiraflarındaki çelişki üzerine 21 Mayıs 2025 tarihli yeni ifadesinde ise şunları söyledi:

“Ben 06/05/2025 tarihinde vermiş olduğum ifademde sehven yanlış ifade ettiğim veya sehven yanlış yazılmış olan bir hususu düzeltmek istiyorum. İfademde Murat Kapki tarafından bana verilen 7 adet iPhone marka telefonun modelini sehven iPhone 16 Pro Max olarak belirtmiş isem de o tarihteki en son model iPhone marka telefonlar bana teslim edilmiştir. Yani bana 11/03/2024 tarihinde teslim edilen 7 adet iPhone marka telefon o tarihte tedavülde olan en güncel modeldeki telefonlardır. Bu telefonların faturalarını da temin edip Savcılığınıza en kısa zamanda teslim edeceğim. Ayrıca bu telefonların teslimine ilişkin Murat Kapki'nin muhasebecisi olan Sinan Sepetçi ile olan WhatsApp konuşmamızın ekran görüntüsünü de Savcılığınıza şu an sunuyorum (alındı, dosyasına eklendi). Ekleyeceğim başka bir husus yoktur, dedi. Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır.”

“ECEVİT DE CEP TELEFONU DAĞITMIŞTI”

Altaylı 20 Mayıs tarihli programında, konu hakkında şu ifadelere yer vermişti:

“Valla ne diyeyim, yani bu artık iyiden iyiye işin cıvkı çıktı, iş zıvanadan çıktı. Ya itirafçı üretmeye çalışıyorlar ya iftiracı üretmeye çalışıyorlar. Dün de bahsettiğimiz gibi bu hemen hemen herkesin hafızasında bir şekilde kalan, gençlerin çok anımsamadığı Ergenekon dönemine benziyor. 2007’lerin sonunda biliyorsun Ergenekon soruşturması başlamıştı ve o zaman da bir takım kriminal tipler ya da kriminal olmayan ama konularla alakası bir türlü anlaşılamayan tipler böyle itirafçı olmuşlardı. Böyle bir sürü ipe sapa gelmez itirafçı çıkmıştı. Fakat daha sonra bunların FETÖ tarafından kullanılan iftiracılar olduğu anlaşılmıştı ve büyük bir kumpas davasına dönüşmüştü Ergenekon meselesi. O gün Ergenekonu konu alan, Ergenekonun savcılığını üstlenen, dönemin Başbakanı ile birlikte Ergenekonun savcılığını üstlenen kişilerin büyük bir bölümü ya hapishanede, en önemlileri ise yurt dışında kaçak vaziyette.

Bu soruşturmada ise içerik ve ele alınış itibariyle Ergenekon soruşturmasını oldukça fazla anımsatmaya başladı. Yine bir takım itirafçılar var. Ancak itirafçıların iler tutar yanı yok. İler tutar tarafı olsa, ‘vay enteresan, bak neler dönmüş’ diyeceğiz. Şuana kadar böyle bir şeye rastlamadık, hala ‘duydum’, ‘gördüm’, ‘birisi görmüş bana söyledi’, ‘ben görmedim ama öyle olduğunu zannediyorum’, ‘galiba öyle olmuş’ gibi şeyler.

Yalan şuradan belli diyor ki ben IPhone Pro Max verildiğini biliyorum diyor. O tarihte olmayan telefonu vermişler. O kadar torpilli ki bu CHP kongresini yapanlar, Steve Jobs’u aramışlar öbür dünyadan demişler ki biz Kurultayda telefon dağıtacağız ama bizim delegeler kendini iyi hissetmek istiyor, siz daha 15’tesiniz ama biz delegelere 16 vermek istiyoruz elinizde var mı? Steve Jobs’ta demişti, bir dakika ben bir arıyım bizim Çin’deki üretim haneyi onlar sizin için birkaç tane 16 üretsinler, kaç tane lazım abime? Bin 200 tane lazım niye bin 200 delegeye vereceğiz. Tamam abi ben sizin için özel IPhone 16 Pro Max, daha dünyada yok, tek CHP’ye. Ve onu itiraf diye alıyorlar.

Bu Ergenekonda da aynı böyle oldu. O gün daha olmamış fontlarla ifadeler, belgeler yazıldı. Henüz daha o sırada bilgisayarlarda olmayan bir yazı karakteriyle metin yazmışlar, işte sözde darbe girişimi yapılacak falan gibi. Ama o yazıldı denen tarihte o font daha bilgisayarlarda yok. Bu da onun gibi büyük bir özensizlik. Yav kardeşim itirafçı iftiracı daha o tarihte o telefon yok ki istersen biz bunu 14 yapalım falan veya 15 yapalım, yok hiç gerek yok 16 tamam abi en iyisi, en pahalısı 16 tamam 16 olsun daha o zaman yok daha icad olmamış. Ya bunlar cep telefonu yokken, CHP cep telefonu verdi diyebilirler. Yani şöyle diyebilirler İsmet İnönü’yü devirmek için zaten Ecevit de o zaman cep telefonu dağıtmıştı. Vallahi derler Emre, bu şuursuzlukla bu iftiracılıkta vallahi derler.

Daha bir sene var telefonun çıkmasına ve o telefonu verdi diyorlar. Savcılık alıyor bunu yazıyor oraya ciddi ciddi. Savcı da üstünkörü liyakatsizlik her yerde. AKP öyle bir parti haline dönüştü ki müfterisi bile liyakatsiz, iftirası bile liyakate dayalı değil. Ya palavracı bulacaksın bari düzgün bir palavracı bulun. Yalan atacaksınız bari inanılır bir süs koyun yalana.”