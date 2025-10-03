İBB plajlarında bu yıl 2 bin 840 kişi boğulmaktan kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı plajlarda bu yıl 2 bin 840 kişi boğulmaktan kurtarılırken, en çok vaka 289 kişiyle Şile Uzunkum Plajı'nda meydana geldi.

Kentteki sahillerde ve plajlarda serinlemek amacıyla denize girenlerin can güvenliği, İBB tarafından görevlendirilen cankurtaranlar tarafından sağlanıyor.

İBB'den edinilen bilgilere göre, kentin 12 ilçesinde bulunan 50 plajda, 648 cankurtaran, kurtarma botu, kurtarma jeti, dron, ATV aracı, can yeleği, can simidi, kurtarma kemeri, omurga sedyesi ve ambu solunum seti gibi ekipmanlarla boğulma olaylarına müdahale ediyor.

Geçen yaz sezonunda kentte boğulma tehlikesi geçiren 5 bin 754 kişinin imdadına yetişen ekipler, bu yıl 22 Mayıs-21 Eylül'de ise 2 bin 840 kişiyi kurtardı.

Bu yıl en çok boğulmaktan kurtarılma, 289 vakayla Şile Uzunkum Plajı'nda meydana geldi.

En çok cankurtaran ise Şile'deki plajlarda yer alıyor. İlçede Karakiraz-Kurna, Sahilköy, Dogancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, 44 Evler Sitesi'nin önü, Akçakese, Kabakoz, İmrenli, Kurfallı, Ağva ve Kilimli plajları bulunuyor.

Kentte cankurtaranların görev yaptığı diğer plajlar ise şöyle:

"Çatalca'da Çilingoz, Yalıköy, Çobankule, Karacaköy, Ormanlı plajları, Arnavutköy'de Durusu-Karaburun arka deniz ve Yeniköy plajları, Sarıyer'de Kısırkaya plajı, Beykoz'da Riva merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O. plajları, Tuzla'da Tuzla plajı, Kadıköy'de Caddebostan 1 ve Caddebostan 2 plajları, Bakırköy'de Çiroz ve Güneş plajları, Küçükçekmece'de Menekşe 1 ve Menekşe 2 plajları, Avcılar'da Denizköşkler plajı, Avcılar Ambarlı plajı, Büyükçekmece'de merkez, Mimarsinan, Güzelce, Kumburgaz ve Kamiloba-Celaliye plajları, Silivri'de Selimpaşa, Başkent Sitesi önü, Bizimköy Park Sitesi önü, Merkez, Semizkum, Basınkent-4 Sitesi önü, Uyumkent Sitesi önü, Çanta ve Gümüşyaka plajları."