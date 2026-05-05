İBB’ye ‘Afrika dansı’ yalanı ellerinde patladı: O görüntüler Marsilya’dan çıktı!

İktidara yakın bazı sosyal medya hesapları, Afrika geleneksel dansı yapan bir kadının görüntülerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir kültür-sanat etkinliğinde kaydedildiğini iddia etti.

Kısa sürede yayılan video, yüzlerce hesap tarafından paylaşılırken İBB’yi hedef alan bir kampanyaya dönüştü.

GÖRÜNTÜLER FRANSA’DA ÇEKİLMİŞ

Ancak yapılan incelemeler iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Teyit.org tarafından yürütülen araştırmaya göre, söz konusu video ilk olarak 4 Mart 2026 tarihinde sosyal medyada paylaşıldı.

Videodaki dansçının Emmanuelle Ndiaye olduğu belirlenirken, sanatçının sosyal medya profilinde konumunun Fransa olduğu görüldü.

İBB İLE BAĞLANTISI OLMADIĞI KESİNLİK KAZANDI

Teyit.org’un iletişime geçtiği Emmanuelle Ndiaye, videonun Marsilya kentinde kaydedildiğini doğruladı.

Bu bilgiyle birlikte görüntülerin İBB ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı kesinlik kazandı.

‘KİRLİ PROPAGANDA’ ELLERİNDE PATLADI...

Tersine görsel arama ve kaynak analizi sonuçları, videonun bağlamından koparılarak servis edildiğini gösterdi.

teyit.org ulaştığı bulguları şöyle sıraladı: