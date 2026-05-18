İBB’ye bir operasyon daha: 11 kişi tutuklandı

18.05.2026 22:58:00
AA
İBB’ye bağlı iki müdürlüğe “ihalelerde usulsüzlük” iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 11’i tutuklandı.
Saray'ın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 12'si yakalandı. Adliyeye sevk edilen 11 kişi hakkında ise tutuklama kararı verildi.

Tutuklananların isimleri şöyle oldu:

  • Ayhan Taş (Daire Başkanı)
  • Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü)
  • Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü)
  • Menderes Çakmak (Mühendis)
  • Erkan Kavlak (Tekniker)
  • Erkan Koç (Teknik Şartnameyi Hazırlayan)
  • İbrahim Yaşaroğlu (Teknik Şartnameyi Hazırlayan)
  • Muhammet Sertaç Kazıcı (Teknik Şartnameyi Hazırlayan)
  • Niyazi Baştürk (Teknik Şartnameyi Hazırlayan)
  • Zeynep Düşmez (İnform Firması Ortağı)
  • İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)
