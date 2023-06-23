İBB'den deprem uyarısı: 3 ilçe büyük risk altında

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:11

Buğra Gökce, “Olası bir depremde İstanbul’da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin. Bu binaların yüzde 30’u 1980 öncesi, yüzde 40’ı 1980-2000 arası, yüzde 30’u 2000 sonrası inşa edilmiş” diye yazdı.

(Buğra Gökce)

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce’nin paylaşımları şöyle:

“Olası bir depremde İstanbul’da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin. Bu binaların yüzde 30’u 1980 öncesi, yüzde 40’ı 1980-2000 arası, yüzde 30’u 2000 sonrası inşa edilmiş. Vatandaşlarımızın ilgisi ve katılımıyla, ‘Hızlı Tarama’ ile Bina Tespit, ‘İstanbul Yenileniyor’ programlarını yürüttük. İstanbul genelinde yapı stoku verileri incelendiğinde, hasar görmesi olası 207 bin binanın yüzde 95’ini oluşturan 196 bin 227 binanın Avrupa yakasında olduğu gözükmektedir. İTÜ ile yaptığımız işbirliği kapsamında riskli binaların en yoğun olduğu üç ilçenin Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olduğu gözüküyor. İstanbul’un deprem direncini artırmak için tüm batı koridoru ve yoğun yapılaşma olan bölgelerde özel bir ilgiye ihtiyaç olduğu görülüyor.”

Olası bir depremde İstanbul'da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin.



Bu binaların yüzde 30'u 1980 öncesi, yüzde 40'ı 1980-2000 arası, yüzde 30'u 2000 sonrası inşa edilmiş.



??Hasar görmesi beklenen her 3 binadan biri 2000 sonrası yapılmış durumda. pic.twitter.com/JIsZETqbKN — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) June 21, 2023

(Övgün Ahmet Ercan)

‘DEPREM TRAKYA’NIN YAKININDA OLACAK’

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ercan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “18 milyonluk İstanbul’un 8 milyonu deprem sakıncası yüzde 35 olan Anadolu yakasında. Yüzde 65 deprem çekincesi olan Trakya yakasında 10 milyon kişi yaşıyor. Deprem Marmara’nın Trakya kıyılarına yakın olacak.”