İBB'den eğitim desteği: ‘Sen Oku Diye’ başvuruları başladı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:15

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak için öğrencilere eğitim desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda “Sen Oku Diye” projesiyle İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yardımı yapılıyor.

SON GÜN 11 EKİM

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 bin öğrenciye verilecek 3 bin liralık “Sen Oku Diye” eğitim desteği için, öğrenciler 11 Ekim 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Destekten yararlanmak için genel koşullar ve istenen evraklar ise şöyle:

“Sen oku diye” başvuru genel koşulları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

- Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi

- Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

- Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

- Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

- Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda yüzde 100 burslu okuyor olması

- Başvuruda bulunacak öğrencilerin 5 yaş ve üzeri, 40 yaş ve altı olması

(Başvurusu yapılacak öğrencinin, ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenci kaydı olması veya 5 – 40 yaş arası zihinsel ya da fiziksel engel durumu olması sebebiyle rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gerekmektedir)

İSTENİLEN EVRAKLAR

-Öğrenci belgesi

- Vakıf/özel okullarda %100 burslu olduğuna dair belgesi

- Öğrenci engelli ise engelli belgesi

- Öğrenci şehit çocuğu ise şehit olduğuna dair belge

- Öğrencinin anne, baba veya yasal vasinin banka hesap bilgilerini içeren belge

NEREDEN BAŞVURULUR?

“İstanbul Senin Uygulaması” ya da https://senokudiye.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemleri yapılabilecek.