Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Peki, İbra edilmek ne demek? Futbol yönetimi için ibra ne anlama geliyor?

İBRA NE DEMEK?

İbra edilmek, yönetim için "aklanmak" ya da "temize çıkmak" anlamına gelir. Futbol yönetimi bağlamında ibra, kulüp yönetiminin faaliyetlerinin ve mali işlemlerinin genel kurul tarafından onaylanması demektir. Bu onayla yönetim, yaptığı harcamalar, kararlar ve genel faaliyetler açısından güven tazelemiş olur. İbra edilen yönetim hakkında ileride o döneme dair mevzuat dışı bir işlem nedeniyle dava açılamaz. İbra edilmeyen yönetim ise mali ve idari açıdan onay alamamış olur, bu durumda yönetim kurulu üyeleri hukuki ve mali sorumluluklarla karşı karşıya kalabilir, güven kaybı yaşanır ve görevden ayrılma riski doğabilir. Futbol kulüplerinde ibra, yönetimin geçmiş dönemde kulübü zarara uğratmadığını ve görevini düzgün yaptığına dair genel kurulun güven oyu vermesidir.