Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş sendikasında görev değişimi oldu. Tekgıda-İş'in hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda eski genel başkan Mustafa Türker ile eski genel sekreter İbrahim Ören'in listeleri yarıştı. Seçimde İbrahim Ören'in listesi 129 oy aldı. Türker'in listesiyse 56'da kaldı. Genel kurulda Genel Sekreterliğe Kemal Köse, Genel Mali Sekreterliğe Ali Bükülmez, Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Engin Öz, Genel Eğitim Sekterliğine de Seyfullah Keskinoğlu getirildi.
İbrahim Ören Tekgıda-İş Başkanı seçildi
Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş sendikasında görev değişimi oldu. Seçimde İbrahim Ören'in listesi 129 oy aldı. Türker'in listesiyse 56'da kaldı.
29.09.2025 13:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş sendikasında görev değişimi oldu. Seçimde İbrahim Ören'in listesi 129 oy aldı. Türker'in listesiyse 56'da kaldı.
İlgili Konular: #Türk-İş