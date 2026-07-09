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İçerisinde 6 milyon liralık ziynet eşyası olan çantayı alan şüpheliye gözaltı

İçerisinde 6 milyon liralık ziynet eşyası olan çantayı alan şüpheliye gözaltı

9.07.2026 13:11:00
Güncellenme:
DHA
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İçerisinde 6 milyon liralık ziynet eşyası olan çantayı alan şüpheliye gözaltı

Kıbrıs'tan Samsun'a yakınlarını ziyarete gelen bir kadının kaybettiği, içerisinde 6 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını yaklaşık 200 saat boyunca titizlikle inceleyen emniyet güçleri, çantayı alan şüpheliyi gözaltına alarak altınları sahibine teslim etti.
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Kıbrıs'tan Samsun'a yakınlarını ziyarete gelen K.A. (29) isimli kadının kaybettiği ve içerisinde 6 milyon liralık ziynet eşyası bulunan çantası, 200 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası bulundu. Çantayı alan şüpheli E.D. (34), gözaltına alındı.

1 Temmuz'da Kıbrıs'tan Samsun'a otomobili ile gelen ve yakınlarını ziyaret etmek isteyen K.A. isimli kadın, içerisinde 6 milyon liralık ziynet eşyasının bulunduğu çantayı kaybedince polise ihbarda bulundu. K.A.'nın ifadesine göre, çantanın otomobilden çalınmış olabileceği ya da bir yerde unutulduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otomobilin en son park edildiği Karşıyaka Mahallesi'ndeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası, bir kişinin elinde çantayla yürüdüğü belirlendi. Ekipler, şüphelinin E.D. (34) olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınan E.D., ifadesinde çantayı yolda bulduğunu söyledi. E.D.'nin işlemleri sürürken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

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