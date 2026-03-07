İçinde 3 kişi vardı... Antalya'da balıkçı teknesi battı!

Dinek Mahallesi'ndeki Alanya Yat Limanı açıklarında saat 11.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; balık tutmak amacıyla denize açılan 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Teknenin kısa süre içinde suyla dolması üzerine durumun ciddiyetini fark eden teknedeki 3 kişi, denize atlayarak yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, su almaya devam eden balıkçı teknesi kısa süre sonra yavaş yavaş sulara gömüldü.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, batan tekne denizin dibine gömülerek gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.

BATAN TEKNE DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, teknenin batma anı bölgede bulunan bir dron tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde su alan teknenin yavaş yavaş suya gömülmesi ve kısa süre içinde tamamen gözden kaybolması yer aldı.