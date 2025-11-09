İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan polislerin özlük haklarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin özlük haklarıyla ilgili çalışma yaptıklarını ifade ederek "Aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında emniyet personeline yönelik yürütülen özlük hakları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, polislerlee ilgili yaptıkları ve çalıştıkları konular hakkında bilgi vererek "Bu yıl atama nakil yönetmeliklerinde tamamen bir reform yaptık. Tıpkı Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığı’nda olduğu gibi atamaları sisteme bağladık" diye konuştu.

"Herkesin gözü önünde, elektronik ortamda arkadaşlarımızın 8 dakikada tayinlerini yaptık" diyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela eş durumu ve mazeret atamaları senede iki kereydi. Biz bunu her aya, yani yılda 12’ye çıkardık. İllerimizdeki huzur toplantılarımızda, personelimizle konuşuyorum, onlarla sık sık bir araya geliyorum. Hepsini dinliyorum.

"AYNI ÜCRET DENGESİ"

Şunu söyleyim: Özlük haklarıyla da ilgili çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde bir özlük sistemiyle ilgili gayretimiz var. Polislerimiz bunun ne olduğunu kendileri biliyor. Bu dengenin sağlanması için zaman bize ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Bu noktada büyük gayret gösteriyoruz.

Yakın zaman öncesi promosyonla ilgili Türkiye'de ilk defa halka açık, X'de 301 bin kişinin aynı anda canlı izlediği, açık ve şeffaf bir ortamda maaş promosyonu ihalesi yaptık. Olabilecek en iyi rakam, rekabetçi bir ortamda sağlandı. Biz Polislerimizin hakları için varız. Birileri polisimizin asayiş, uyuşturucu, organize suçlar ve trafik gibi konulara odaklanmasını istemiyor. Motivasyonunu bozmak ve buradan siyaset yapmak noktasında maalesef olumsuz dil ve tutum içerisine giriyor. Biz onları ibretle izliyoruz. Polislerimiz onlara asla itibar etmiyor.

Polisimiz de inanıyor ki; zamanı geldiğinde bizim bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bizim hükümetimiz, polislerimizin beklediği özlükle ilgili ne olması gerekiyorsa onu yapacaktır. Göreceksiniz bakın, bunlar hepsi olacak."