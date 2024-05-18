İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'çakarlı araç' açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, çakarlı araç kullananlarla ilgili bir hafta içerisinde 241 araca işlem yapıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:21
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'çakarlı araç' açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çakarlı araç kullanan sürücülerle ilgili 9-16 Mayıs tarihleri arasında 241 araca işlem yapıldığını duyurdu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ''Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı'' ifadelerini kullandı. Trafikte uygulanan diğer işlemleri de açıklayan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: 

 


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