Cumhuriyet Gazetesi Logo
İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Peşmerge’ görüntülerine ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Peşmerge’ görüntülerine ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi

2.12.2025 22:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Peşmerge’ görüntülerine ilişkin 2 müfettiş görevlendirildi

IKBY eski Başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani’nin Cizre ziyareti sırasında Peşmerge’nin üniformayla eşlik etmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani’ye Şırnak Üniversitesi tarafından Cizre’de düzenlenen ‘4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu’nda Peşmerge eşlik etmişti. Peşmerge’nin ziyarette taktik kamuflajlı ve uzun namlulu silahlarıyla olması tepki almıştı.

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı:

“Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili “koruma görüntülerinin” kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir.”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise şu ifadeler kullanmıştı:

 

“Görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Sonuç olarak sayın Barzani'nin aktif görevi yok.”

İlgili Konular: #Mesut Barzani