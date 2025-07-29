Hukuk fakültesi mezunlarının idari yargı hâkimliği kariyerine adım atabilmek için girmesi gereken İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS), 2025 yılı takvimine göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek; sınav tarihi ise kamu personel sınavlarını takip eden adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, İdari Yargı Ön Sınavı nedir? 2025 İYÖS ne zaman?

İDARİ YARGI ÖN SINAVI NEDİR?

İdari Yargı Ön Sınavı 24 Ekim 2019 tarihinde 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mevzuata giren bir sınavdır. Bu sınav, İdari Hakim Yardımcılığı Sınavı’na girmek için geçilmesi gereken bir ön sınavdır. Bu sınav ile idari yargı mensuplarının yetkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

2025 İYÖS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, İdari Yargı Ön Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İYÖS'E KİMLER GİREBİLİR?

İdari Yargı Ön Sınavı’na, hukuk bilgisine programlarında yeterli düzeyde yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş ya da bu alanlarda denkliği kabul edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar başvurabilir.