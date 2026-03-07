İETT duyurdu: İstanbul'da ulaşıma 'derbi' düzenlemesi

İstanbul’da bu akşam saat 20.00’de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray Trendyol Süper Lig Derbisi maçı öncesi, İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla toplu taşımada özel düzenlemeler yapıldı.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, maç saatine kadar bölgede planlanan 1015 sefere ek olarak 48 ek otobüs seferinin hizmete alınacağını duyurdu.

48 EK SEFER

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu akşam saat 20.00’da, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süperlig derbi maçı için; saat 18.00’dan sonra bölgede planlanan 1015 sefere ek olarak, 48 otobüs seferi hizmete sunulacaktır. Derbi mücadelesinde iki takımımıza da başarılar dileriz."