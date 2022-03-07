İETT otobüsü 4 otomobile çarptı, araç eve girdi: Yaralılar var
İstanbul’un Beykoz ilçesinde İETT otobüsünün 4 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi yaralandı.
Beykoz, Çubuklu Caddesi'nde İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
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