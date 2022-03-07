İETT otobüsü 4 otomobile çarptı, araç eve girdi: Yaralılar var

İstanbul’un Beykoz ilçesinde İETT otobüsünün 4 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi yaralandı.

DHA
07 Mart 2022 Pazartesi, 16:27
İETT otobüsü 4 otomobile çarptı, araç eve girdi: Yaralılar var
Abone Ol google-news

Beykoz, Çubuklu Caddesi'nde İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı. 


 




Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler