İETT otobüsünde yangın... Alev topuna döndü!

Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu üzerinde saat 07.30 sıralarında panik anları yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ufuk Karakoç yönetimindeki 34 TP 6709 plakalı otobüsten seyir halinde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden otobüs şoförü otobüsü yol kenarına çekerek aşağıya indi.

Alevler kısa sürede tüm otobüsü kaplarken, otobüs içerisinde o esnada yolcu olmaması olası facianın önüne geçti. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından İETT otobüsündeki yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

İETT otobüsündeki yangın nedeniyle Kemerburgaz istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekipler tarafından yol tek şeride düşürüldü. Yangın sonrası otobüsün üzerine mavi branda çekildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.