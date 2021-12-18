İhaleden satılık cami
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Şehit Mehmet Hallaç mahallesinde bulunan cami, tarafların arsa anlaşmazlığından dolayı mahkemece satılığa çıkarıldı.
Kadirli'de Şehit Mehmet Hallaç mahallesinde bulunan arsaya cami inşaatına başlandı. Yüzde 90’ı tamamlanan ve kubbesi yapılan caminin alt katı Cuma namazları için ibadete de açıldı.
Bir süre sonra arsa sahiplerinin mahkemeye müracaat etmesi sonucu Kadirli Sulh Hukuk Mahkemesi camiyi 1 milyon 7 bin 635 Türk lirasına satışa çıkardı.
''HUKUKİ PROBLEM SÖZ KONUSU''
Cami satışıyla ilgili bir açıklama yapan Şehit Mehmet Hallaç Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda yapılan caminin Cami Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Murat Çevik, anlaşmazlığın 8 metrekare ile ilgili olduğunu belirterek, “Camimizin toplam 958 metrekare alanı bulunmakta. bunun 950 metresi derneğimiz adına tapulu ve tescilli. Lakin 8 Metre kare için bir hukuki problem söz konusu oldu. Bununla ilgili mahkemeyi açan da biziz. Mahkeme neticesinde bu 8 metre kareyi 19 Ocak 2022 tarihinde alacağız ve arsamıza katacağız. Bu cami mahallemize güzel bir hizmet olacak" dedi.
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