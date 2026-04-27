İkamete operasyon... Uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; şehir merkezinde yaşayan D.M.'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 5–20 santimetre boylarında 36 kök hint keneviri, 7,30 gram uyuşturucu madde, 15 sentetik hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.M. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.