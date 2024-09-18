İkametinde 'tarihi eser' bulunduran şüpheli yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince, ikametinde satmak üzere tarihi eser bulunduran şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca ekiplerin aramaları sonucunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İkametinde 'tarihi eser' bulunduran şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:11

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar İlçesi’nde şüpheli 1 şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı öğrenildi.

Bunun üzerine ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; Roma dönemine ait 100 sikke, 38 obje, 6 yüzük ve 1 insan figürlü heykel ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında ise ’2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #eskişehir

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