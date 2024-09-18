İkametinde 'tarihi eser' bulunduran şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:11

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:12

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar İlçesi’nde şüpheli 1 şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı öğrenildi.

Bunun üzerine ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; Roma dönemine ait 100 sikke, 38 obje, 6 yüzük ve 1 insan figürlü heykel ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında ise ’2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.