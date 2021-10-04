İki doz aşı yaptıranların oranı arttı, mavi il sayısı 22'ye ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iki doz aşı yaptıranların oranının bazı şehirlerde arttığını ve böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları üzerinden mavi ile sayısı ve ikinci doz aşı yaptıranların oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Covid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının, Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını belirtti.
İkinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının, Kahramanmaraş ve Niğde'de de yüzde 65'i geçtiğini bildiren Koca, "Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesindeki Türkiye haritasında, ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.
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