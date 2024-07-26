İki katlı evde yangın: 2’si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:13

Güncelleme: 26.07.2024 - 15:13

Olay, öğle saatlerinde Merkeze Bağlı Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi’ndeki iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul G. ve ailesinin yaşadığı evin üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kanepenin tutuşmasıyla başlayan yangında Resul G. çocukları E.G. (8) ile G.G (4) eşi Gülay G., babası Vedat G. ve abisi İsmail G.’yi dışarı çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi ise Resul G. yaptı.

Kısa sürede olay yerine gelen adrese Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"AİLE ÜYELERİNİ UFACIK YERDEN ÇIKARTTIM"

Olay anını anlatan Resul G., "Alevlere uyandım. Koltuk yanmaya başlamıştı. Ben 2 çocuğumu ve aile üyelerini ufacık yerden çıkarttım. Tek başıma 3 kişiyi kurtardım. 10 saniye içinde ev kullanılmaz hale geldi. Yavrularımı güçlükle kurtardım" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.