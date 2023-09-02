İki kişi çukura düşmüştü... Güngören'deki çökme sonrası 5 katlı binadan karot örneği alındı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:08

Güncelleme: 02.09.2023 - 12:20

Güngören Akıncılar Mahallesi, Taşçılar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dün saat 19.00 sıralarında kömürlük olarak kullanılan kısmının duvarı ile önündeki beton zemin çöktü.

Apartmanın önünde oynayan 8 yaşındaki Muhammed Filiz ve onu kurtarmaya çalışan 55 yaşındaki Yalçın Çalışkan'ın hafif yaralandığı olayda, belediye ekiplerinin ilk incelemesinin ardından binadan karot örneği alınmasına karar verildi.

Olayda yaralanan Filiz' ve Çalışkan'ın olayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve dün akşam sağlık ekiplerinin hastanedeki müdahalesinin ardından evlerine gönderildiği öğrenildi.

İÇİNDEN ÇAKIL TAŞI ÇIKTI

Belediye ekipleri bugün binaya tekrar gelerek tespitlerinin ardından karot örneği aldı. Alanda, karot örneğinin yanı sıra sismik ölçümle zemin tespiti yapıldı. Çıkan örnekte, çakıl taşı olduğu da görüldü.

"DÜN GECE UYUYAMADIK"

33 yıldır önündeki beton zemini çöken binada oturan Hülya Özyurt, "Biz de sese çıktık. Ben görmedim ama karşı komşum görmüş. Çocuklar orada oturuyormuş. Bir çocuk aşağı düşüyor. Arkasından adam onu almaya çalışıyor. Sonra ekipler geldi, çevirdiler. Bina eski. 1989'da yapıldı. Burada kentsel dönüşüm konuşulmadı, binamızda genel olarak uyum sorunu var. Biraz da maddi sorunlar ön planda. Bina boşaltılırsa biz de belki bir aile yakınının yanına geçeriz. Nasıl olacak bilmiyorum. Tedirgin oluyoruz ama bir yandan binanın sağlam olduğunu düşünüyorduk. Dün gece uyumadık. Tedirginiz ama yine de sonucu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KOLUNDA SIYRIKLAR VAR

Olayda 8 yaşındaki Muhammet'i kurtarırken yaralanan Yalçın Çalışkan'ın eşi Meltem Çalışkan da, "Eşim kapının önünde duruyormuş, çocukların sesini duymuş, bir çocuk düştü diye. Ona yardıma gidiyor. Çocuğu kurtarmak isterken onun da bulunduğu yer de beraber çöküyor. Sonra çocuğu çıkarmışlar ama ben gittiğim zaman eşim daha oradaydı. Merdiven falan getirdiler. Kolunda sıyrıklar var. Dün hastanede müdahale ettiler, çok şükür bir şey çıkmadı. Akşam eve geldi, şu anlık bir sıkıntısı yok. Çocuğu kurtarayım derken orası nasıl çöktü biz de anlamadık, orada bütün gün çocuklar oynuyor. Biz de şaşırdık, hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Biz de binamıza baktırmak istiyoruz depremden dolayı ama ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.