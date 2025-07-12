İki üyenin istifasının ardından bir CHP’li üye partiden istifa etmesi için ölümle tehdit edildi: Bayrampaşa Belediyesi’nde neler oluyor?

İstanbul’da 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Bayrampaşa Belediyesi’nde, belediye meclisinin üyeleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çarşamba günü meclisin CHP’li üyeleri Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu’nun partiden istifa ettiklerini ve yollarına bağımsız üye olarak devam edeceklerini açıklamasının ardından bir diğer CHP’li meclis üyesi Deniz Uykan da partiden istifa etmesi için ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

BOŞ İSTİFA DİLEKÇESİYLE ÖLÜM TEHDİDİ

Uykan, konu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Suç duyurusuna yansıyan bilgilere göre Uykan, tanımadığı kişilerce çeşitli mesajlar ve gönderilen kelepçe fotoğraflarıyla partiden istifa etmesi için ölüm tehditleri aldı. Söz konusu kişilerin Uykan’a “Korkma ve kaçmaya çalışma. Gözümüz üzerinde. Devlet her zaman 18 yaşındadır! Unutma!” mesajlarını yolladıkları ve parti üyeliğinden istifa dilekçesine dair boş bir şablon yolladıkları ortaya çıktı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU İLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI YOLLANDI

Tehditler öncesinde ise yine aynı numaradan Uykan’a, davası süren 38. CHP Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği fotoğraflar gönderildi.

Uykan’ın suç duyurusunda bulunan avukatı, dilekçede şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilime kendisinin parti üyeleriyle çekilmiş fotoğraflarını, kelepçe fotoğrafını ve parti üyeliğinden istifa boş şablon dilekçe fotoğrafını yollayarak “reçete bu”, “sabah erkenden aç karna almayı unutma!”, “seninle reçeteyi uyguladıktan sonra irtibata geçeceğiz.” mesajları atmaları sebebiyle müvekkilimi parti meclis üyeliğinden istifa etmemesi halinde tutuklanacağı yönünde tehdit etmektedir.”

İKİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETMİŞTİ

1990 yılından bu yana ilçe konumunda olan ve 2024’teki yerel seçimler öncesi AKP tarafından yönetilen Bayrampaşa, son yerel seçimlerde Hasan Mutlu’nun seçimleri kazanmasıyla ilk kez CHP’ye geçmişti. 22 CHP’li meclis üyesi olan Bayrampaşa’da Çarşamba günü ise CHP’li üyeler Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifa eden Teker ve Karahasanoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu’yu suçlayarak istifa ettiklerini belirtirken belediyenin iki üye hakkında daha önce disiplin soruşturması başlattığı ve haklarında ihraç kararı alındığını duyan üyelerin karar kendilerine iletilmeden hemen önce istifa ettikleri ortaya çıktı.

TARİKATÇILARLA FOTOĞRAF, İLÇEDE KAÇAK İŞLETME

Üyelerden Karahasanoğlu'nun çocuk evliliklerini savunan ve kadın karşıtı görüşleriyle bilinen Nurettin Yıldız ve çeşitli tarikatçılarla fotoğrafları olduğu görülürken istifa eden diğer üye Teker’in ise belediye sınırlarında kaçak işletme açtığı ortaya çıkmıştı. Teker, belediyenin işletmeyi mühürlemesinin ardından mühürü kırarken belediye ise bunun üzerine işletmeyi yıktırıp Teker ve Karahasanoğlu’nu disipline sevk etti.

Meclis üstünlüğünün CHP’de olduğu Bayrampaşa’da son istifaların ardından belediye meclisi dağılımı ise 20 CHP 15 AKP+MHP ve 2 bağımsız üye olarak güncellendi.