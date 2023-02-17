İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin tarihi belli oldu

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:46

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 16:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem felaketi nedeniyle ertelenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 15-21 Mart traihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Türkiye, 17 Şubat 1923’te İzmir’de başlayan İktisat Kongresi’nin yüzüncü yıldönümünde tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğiyle düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi 6 Şubat’taki büyük deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Kongrenin yeni tarihi 15-21 Mart 2023 olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geleceğin Türkiyesi’ni inşa etmek için İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin tüm paydaşlarını 15-21 Mart’ta dayanışmaya davet ediyor” denildi.

KONGRENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz başlığıyla düzenlenen kongrenin kapsamı dirençli şehirler ve iktisat başlığını da içerecek şekilde genişletildi. Kongrede, Türkiye’nin inşasında sivil dayanışmanın ve yerel yönetimlerin önemine dair oturumlar yer alacak.

Geleceğin iktisat stratejilerinin tartışılacağı ana kongrede, 6 Şubat 2023 depremin yarattığı devasa yıkımın uzun vadeli sonuçları hakkında kapsamlı müzakereler gerçekleşecek ve politika önerileri tartışılacak. Doğayla uyumlu ve afetlere karşı dirençli kentlerin yaratılması, afet yönetimi, afetlerin ekonomik ve toplumsal boyutları hakkında bir dizi oturum düzenlenecek.

SOYER: “YENİ BİR İKTİSAT HAYALİNE YAPILAN ÇAĞRIDIR”

Konu hakkında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi bir davettir. 6 Şubat 2023’te ülkemizin gördüğü en büyük depremlerden birini yaşadık. Daha önce hiçbir felakette bu kadar maddi ve manevi bir hasar olmamıştı. Böyle bir doğal afette anladık ki birbirimize tutunarak ayağa kalkmaktan başka çaremiz yok. Şehirlerin depremlerle yıkıldığı, doğanın dengesini altüst ettiğimiz bir çağda, bu kongre Türkiye’nin Türkiye’ye ve Türkiye’nin Dünya’ya bir davetidir. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi dayanışmaya, uyanışa, vicdana, doğamıza, çokluğa ve birliğe yapılan bir davettir.

Davetimizin tek bir amacı var: Geleceği hep birlikte inşa etmek. Bu birlikteliğin içinde hiç şüphesiz doğamız da var. Doğanın varlığını göz ardı ederek kurduğumuz tüm ekonomik sistemler ve şehirler, er ya da geç çöküyor. Bu gerçeği ısrarla yok saymamızın ise bir tek nedeni var. İnsanın bir türlü karşı koyamadığı gözü dönmüş hırsı ve bu hırsı daha da kışkırtmak üzerine kurulmuş iktisadi modeller. Tam da bu nedenle, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, yeni bir yaşama ve bu yaşamı var eden yeni bir iktisat hayaline yapılan çağrıdır.”

UZMAN TOPLANTILARI TAMAMLANMIŞTI

10 Ağustos ve 1 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve kongrenin ilk safhasını oluşturan paydaş buluşmaları kapsamında çiftçi, işçi ve sanayici – tüccar – esnaf toplantıları yapılmış, taslak bildirgeler kamuoyuyla paylaşılmıştı. İkinci aşamayı oluşturan dört uzman toplantısında ise paydaşlar tarafından hazırlanan bu bildirgeler akademik açıdan değerlendirildi ve ana kongre için tavsiye kararları oluşturuldu. Kongrenin uzman toplantıları 4 Şubat’ta tamamlanmıştı.

Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için iktisatkongresi.org ziyaret edilebilir.