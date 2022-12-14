İkizköylülerin basın açıklamasına polis engeli
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de iki termik santral için maden ocağı açılmak istenen Akbelen Ormanı ve bölgedeki zeytin ağaçları için köylü ve çevrecilerin nöbeti sürüyor. Bugün basın açıklaması yapmak için Ankara'ya giden İkizköylülerin yolu polis tarafından kesildi. Polis İkizköylülerin Çankaya kapısına geçmesine izin vermedi.
Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı’nın Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi kararına karşı İkizköylülerin mücadelesi sürüyor.
İkizköylülerin bugün yapacağı basın açıklaması polis tarafından engellendi.
İkizköy direniyor adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis tarafından yollarının kesildiği duyuruldu.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı; "Yolumuz kesilmeye çalışılıyor. Basın açıklaması için Çankaya kapısına geçmemize izin vermiyorlar! Komisyondan geçirmeye çalıştığınız torba kanunu gibi bu müdahaleniz de hukuksuz! Siz istediğiniz kadar engelleyin. #ZeytinimeDokunma demekten vazgeçmeyeceğiz!"
Yolumuz kesilmeye çalışılıyor. Basın açıklaması için Çankaya kapısına geçmemize izin vermiyorlar! Komisyondan geçirmeye çalıştığınız torba kanunu gibi bu müdahaleniz de hukuksuz!— Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz ?????? (@ikizkoydireniyo) December 14, 2022
Siz istediğiniz kadar engelleyin. #ZeytinimeDokunma demekten vazgeçmeyeceğiz! pic.twitter.com/7mG90DpNOX
"POLİS BİZİ DURDURDU"
Engellenen basın açıklamasına ilişkin konuşan Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Halime Şaman, " Zeytin yasa tasarısı ile ilgili bugün komisyonda görüşme yapılacaktı. Konunun muhatapı olduğumuz için Akbelen ve Destinli köylüleriyle birlikte Ankara'ya geldik ancak Ankara girişinde polis bizi durdurdu. Polis Meclis'e ulaşabileceğimiz kapıdan gidişimize izin vermeyeceklerini Ulus kapısında basın açıklaması yapabileceğimizi söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
İkizköylüler, ormanı YK Enerji'ye tahsis eden bakanlık kararına karşı çıkarak karşı dava açmış ve bölgede üçüncü bilirkişi keşfi yapılmıştı. Çıkan bilirkişi keşfi raporunun ise "bilimsellikten uzak" olduğunu söyleyen İkizköylüler, rapora itiraz etmiş ve raporu hazırlayan bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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