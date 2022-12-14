İkizköylülerin basın açıklamasına polis engeli

14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:14

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı’nın Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi kararına karşı İkizköylülerin mücadelesi sürüyor.

İkizköylülerin bugün yapacağı basın açıklaması polis tarafından engellendi.

İkizköy direniyor adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis tarafından yollarının kesildiği duyuruldu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı; "Yolumuz kesilmeye çalışılıyor. Basın açıklaması için Çankaya kapısına geçmemize izin vermiyorlar! Komisyondan geçirmeye çalıştığınız torba kanunu gibi bu müdahaleniz de hukuksuz! Siz istediğiniz kadar engelleyin. #ZeytinimeDokunma demekten vazgeçmeyeceğiz!"

Yolumuz kesilmeye çalışılıyor. Basın açıklaması için Çankaya kapısına geçmemize izin vermiyorlar! Komisyondan geçirmeye çalıştığınız torba kanunu gibi bu müdahaleniz de hukuksuz!



Siz istediğiniz kadar engelleyin. #ZeytinimeDokunma demekten vazgeçmeyeceğiz! pic.twitter.com/7mG90DpNOX — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz ?????? (@ikizkoydireniyo) December 14, 2022

"POLİS BİZİ DURDURDU"

Engellenen basın açıklamasına ilişkin konuşan Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Halime Şaman, " Zeytin yasa tasarısı ile ilgili bugün komisyonda görüşme yapılacaktı. Konunun muhatapı olduğumuz için Akbelen ve Destinli köylüleriyle birlikte Ankara'ya geldik ancak Ankara girişinde polis bizi durdurdu. Polis Meclis'e ulaşabileceğimiz kapıdan gidişimize izin vermeyeceklerini Ulus kapısında basın açıklaması yapabileceğimizi söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

İkizköylüler, ormanı YK Enerji'ye tahsis eden bakanlık kararına karşı çıkarak karşı dava açmış ve bölgede üçüncü bilirkişi keşfi yapılmıştı. Çıkan bilirkişi keşfi raporunun ise "bilimsellikten uzak" olduğunu söyleyen İkizköylüler, rapora itiraz etmiş ve raporu hazırlayan bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.