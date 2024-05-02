İktidar, ‘tasarruf’ dedi ancak şehir hastaneleri ödemelerine tüm kaynaklar seferber:

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 04:00

2024’ün ilk üç ayında şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli için yaklaşık olarak 22 milyar TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldikten sonra temmuz ayı içinde tasarruf tedbirleri konusunda kamu kurumlarına bir genelge gönderdi. Bu genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde bütün harcamaların gözden geçirilmesi, tasarruf takibinin tavizsiz sağlanmasına vurgu yapıldı. Bu genelgeye karşın tasarruf tedbirlerinin istenen düzeyde uygulanmadığı ve yeni tedbirlerin devreye gireceği kamuoyuna yansıdı. Bütün harcama kalemlerinde kesintiye gidileceği ve her kurumun bütçesinde belli oranda küçülme olacağı gündeme geldi. Ancak iktidar “tasarruf” vurgusunu sıklaştırırken kaynaklar, şehir hastaneleri için seferber ediliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, 2024’ün ilk üç ayında şehir hastanelerine yapılan kira ve hizmet ödemelerine ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinden 2024 yılı için şehir hastanelerinin kira ödemelerine yönelik 57 milyar 554 milyon TL, hizmet ödemelerine ise 26 milyar 143 milyon TL olmak üzere toplam 83 milyar 697 milyon ödenek ayrıldığının altını çizen Yalçınkaya şunları söyledi: “2024 Mart ayı sonu itibarıyla 3 aylık dönemde kira ödemeleri için ayrılan bütçenin yüzde 28’ine denk gelen 15 milyar 932 milyon TL, hizmet ödemeleri için ayrılan bütçenin de yüzde 24’üne denk gelen 6 milyar 198 milyon TL ödeme gerçekleşmiştir.” Yalçınkaya, “Üç ayda toplam harcama tutarı 22 milyarı buluyor. Şehir hastanelerine yapılan sadece üç aylık harcama ile dokuz tane Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapmak mümkün” dedi.

‘MÜTEAHHİDE AÇIK'

Emeklilerin seyyanen zam, emekçilerin ek gösterge ve vergi dilimlerinin yüzde 15’te sabitlenmesi ve asgari ücretlilerin temmuz ayında ikinci zam isteminin tasarruf tedbirleri kapsamında reddedildiğini anımsatan Yalçınkaya şöyle konuştu: “Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, giyim yardımı, nöbet ücretlerinde iyileştirme talebi bütçe disiplini ile rededilirken, müteahhitlere yapılan ödemeler hükümet tarafından ‘Enflasyonu arttırmıyor’ olarak değerlendiriliyor ki ilk üç ayda ödemeler hız kaybetmeden devam ediyor.” Yalçınkaya, “Yurttaş sağlığa erişemezken müteahhitler ranta ulaşabiliyor. Bütçeden yurttaşın payına kırıntı dülerken, aynı bütçe müteahhitlere açık büfe kılınmış durumda” diye konuştu.