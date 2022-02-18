İktidara yakın gazeteci Ersoy Dede, Tarkan'ı hedef aldı: "Ödlek, delikanlı gibi desene"

18 Şubat 2022 Cuma, 01:57

İktidarın medya organlarında görev alan gazetecilerden Ersoy Dede, yeni şarkısı Geççek'i dinleyicisiyle buluşturan Tarkan'ı hedef aldı.

Şarkıyı zor dönemlerde kaleme aldığını belirten Tarkan'ı ödleklikle suçlayan Dede, "Bir de ödlek oluyor bunlar.. 'Yok ben pandemi dönemi yaşadığımız sıkıntılı günler GEÇÇEK dedim' falan diyor. Delikanlı gibi desene ne GEÇÇEK'miş" yazdığı bir ileti paylaştı.

Dede'nin paylaşımının altına çok sayıda yorum yazıldığı ve birçok sosyal medya kullanıcısının Tarkan'a destek verdiği görüldü.

Bir yurttaşın Dede'ye, "Paranoid şizofreni diye bir hastalık var. Belirtilerini incele istersen. Erken teşhis hayat kurtarır" yazdığı, bir diğerinin de "Devlet kanalında siyasî parti borazanlığı, Geççek mesela" yazarak Dede'nin iktidar yanlısı gazeteciliğine gönderme yaptığı görüldü.

Çalıştığı medya organlarında iktidar lehine yayınlarıyla ve yazılarıyla bilinen Ersoy Dede'ye, devlet kanalı TRT'de görev verilmişti. Dede'nin devlet televizyonunda ana haber sunması günlerce medyanın gündeminde kalmıştı.