Sedat Peker'e yakın isimden Ersoy Dede'ye: Vefayı unutan bir zavallısın
Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede'yi Peker ve adamlarına yapılan operasyon sonrası tavrı nedeniyle ağır ifadeler kullanarak uyardı.
TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede'nin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yapılan operasyon haberini sunması sonrası Peker'le ilgili geçmişteki övgü dolu sözleri ve paylaşımları yeniden gündem olmuştu.
Gazeteci Toygun Atilla'nın Dede'nin yaklaşık bir sene önce Twitter hesabından "Hainlere karşı millet olarak verdiğimiz savaş sürecinde unutulmayacak mücadele sahiplerinden biri de iş adamı Sedat Peker" şeklindeki tweet'lerini hatırlatarak başlattığı tartışmaya Peker cephesinden bir isim de dahil oldu.
Bir dönem "Bilgi güvenliği ve sosyal medya uzmanı" unvanıyla televizyonlara çıkan ve Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Ersoy Dede'nin Toygun Atilla ile polemiğini Twitter hesabından alıntılayıp Dede'ye yönelik ağır ifadeler kullandı.
Ersoy Dede'ye "Sen gerçekten vefasız ve şeref yoksunu bir insansın. Ayrıca güzel günlerde birlikteyken bugünler de kıvıran ve vefayı unutan bir zavallısın" diye seslenen Olur, Dede'yi "Sn. Sedat PEKER’in şerefli adını o lağım ağzına bir daha sakın alma." diye uyardı.
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