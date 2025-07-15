İktidarın sopası RTÜK, muhalif TV kanallarına kestiği cezaları savundu: Milli güvenlik bahanesi

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, son dönemde ekran karartmaya kadar varan cezalarıyla tepki çeken RTÜK’ün Now TV, Sözcü TV, Halk TV ve Tele-1 gibi kanallara verdiği cezaları Meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Tanrıkulu, bu kanallara verilen cezaların yasal dayanaklarını sordu. Ersoy’un yönlendirmesiyle RTÜK’ten önergeye gelen yanıtta, ilk olarak kanallara hangi yayınları nedeniyle ceza verildiği sıralandı. Ardından yaptırımlarla ilgili genel bir açıklamanın yapıldığı yanıtta, ifade özgürlüğünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasaya göre hangi maddelerle sınırlandırılabileceğine dikkat çekildi. Anayasaya göre ifade özgürlüğünün belirli şartlarda sınırlandırılabileceği belirtilen yanıtta “Böylece düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasının serbest olduğu fakat ‘millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği’ gibi nedenlerle bu serbestinin kanunla sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir. İfade hürriyetinin başka özgürlüklerin kullanılmasını kısıtlayacağı ve/veya zarar görmesine neden olacağı durumlarda sınırlandırılabileceği, dolayısıyla sınırsız olmadığı ulusal ve uluslaracası hukuk metinlerinden sarih olarak anlaşılmaktadır” denildi.

KANALLARDAN ‘ ÖZ DENET İM’ BEKLENTİSİ

CHP’li Ali Karaoba ise verdiği önerge ile 19 Mart sürecinde yapılan Saraçhane eylemleri sırasında “RTÜK olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacak” açıklaması yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ifadelerini sordu. RTÜK’ten önergeye gelen yanıtta “Medyanın dördüncü kuvvet olarak görüldüğü bir toplumda millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği sebepleriyle ve olağanüstü dönemlerde RTÜK Başkanının medya kuruluşlarına öz denetim sorumluluğuna ve kamusal yayıncılık ilkelerine bağlı kalmaları yönünde sağduyu çağrısı yapması olağandır” denildi. Aynı önergede Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmamasına karşın yapılan yayınlarla ilgili sorulan “RTÜK ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yasal süreçler tamamlanmadan kanun dışında yayın yapan gazete ve televizyonlar hakkında niçin açıklama yapmamaktadır?” sorusu ise yanıtsız kaldı.