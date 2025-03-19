Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:22

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:22

CNBC-e kanalını yeniden Türkiye'ye kazandıran ve Şekerbank hisselerine talip olan İlbak Holding'den Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak ve Mustafa İlbak İBB'ye operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Peki, İlbak Holding kimin? İlbak ailesinden kimler, neden gözaltına alındı?

İLBAK HOLDİNG KİMİN?

Madencilikten turizme, inşaattan yayıncılığa kadar sekiz farklı sektörde 35'in üzerinde iştiraki bulunan holding, Mustafa İlbak ve Murat İlbak'ın eşit ortaklığıyla yönetiliyor.

İlbak Holding ortağı Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ile Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.

MURAT İLBAK KiMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğan Murat İlbak, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İş hayatına StröerGroup'ta başlayan İlbak, 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2006 yılında şirketin CEO'su oldu. Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren İlbak, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok önemli şirketin yönetim kurulunda da yer aldı.

İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı, Fokus İnşaat & Turizm, İlbak Madencilik ve Galatasaray Mağazacılık ve Sportif AŞ gibi şirketler, Murat İlbak'ın yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve görevlerini yürüttüğü kuruluşlar arasında bulunuyor.

Murat İlbak, evli ve iki çocuk babasıdır.

YAYIN AKIŞI RUTİN KALDI

İlbak Holding bünyesinde bulunan CNBC-e, 10 Haziran 2024 tarihinde Türkiye’de ikinci kez yayın hayatına başladı. Dış basın dahil operasyon haberlerinin en sıcak olduğu sabah saatlerinde kanal yayın akışında hiçbir değişiklik olmaması dikkatlerden kaçmadı. Bir süre sonra gelişmeler doğrultusunda yaşanabilecek piyasa gelişmeleri işlenmeye başladı.

SERVET YILDIRIM DA GÖZALTINA ALINDI

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında, CNBC-e'nin sahibi İlbak Holding'in yöneticileri ve Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da gözaltına alındı.