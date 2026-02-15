İlber Ortaylı'dan korkutan haber: Ani kanamam oldu, ameliyata aldılar

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki köşesinde okurlarını korkutan ancak sonu umutla biten bir gelişmeyi paylaştı.



Koç Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği başarılı ameliyatın ardından iyileşme sürecindeyken, pazar gecesi aniden fenalaşan Ortaylı, acil olarak ikinci kez cerrahi müdahaleye alındı.

DÖRT KADIN SAĞLIKÇI SEFERBER OLDU

Yaşadığı o kritik anları kaleme alan Ortaylı, ani kanamasının durdurulması için hastabakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı ile hemşireler Tuğba ve Çağla Hanımların büyük bir soğukkanlılıkla seferber olduğunu anlattı. Ortaylı, "O an insan, bu memlekette hâlâ işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor" ifadelerini kullandı.

"GAZİ PAŞA’YA TELGRAF ÇEKECEĞİM"

Sağlık çalışanlarının profesyonelliğini ve Türk kadınının cemiyet hayatındaki gücünü Cumhuriyet devrimleriyle ilişkilendiren Ortaylı, duygularını şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa’ya (Mustafa Kemal Atatürk) telgraf çekeceğim: 'Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır.' Belli ki bu dünyada feminist inkılabını da Türkler yapar. Çünkü hiçbir kavmin kadınları, Türk kadınları gibi birleşemez, böyle zor anlarda bu kadar soğukkanlı ve becerikli davranamaz."