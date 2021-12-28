İlber Ortaylı'dan 'muhabire tokat' yorumu: Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti

28 Aralık 2021 Salı, 11:23

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, gazeteciye tokat atan Muharrem Sarıkaya olayı üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan ve görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya ile ilgili "Bu insanların tenkitlerinde biraz ölçü olsun çok rica edeceğim, eline telefonu alan adam saçmalıyor" dedi.

"ELİNE SOPA ALIP O DA ONU MU DÖVECEKTİ"

Konuyla ilgili Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan tarihçi, yazar İlber Ortaylı, Fatma Şahin'in olay sırasında tepki göstermemesiyle ilgili "Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti" diye konuştu.

İlber Ortaylı şunları söyledi:

"Gaziantep'in belediye reisi çok iyi bir arkadaş. Şimdi kalkıp ona da diyorlar ki Muharrem Sarıkaya muhabiri dövdü, o da seyretti. Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti. Kadın oraya röportaja çıkmış yani. Böyle bu insanların tenkitlerinde biraz ölçü olsun yani çok rica edeceğim. Eline telefonu alan adam saçmalıyor. Sizin kendi kafanız yok mu yani bu çok önemli."