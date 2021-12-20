Fatma Şahin'den 'Muharrem Sarıkaya' olayına ilişkin yeni açıklama: 'Tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı'

20 Aralık 2021 Pazartesi, 12:05

Habertürk’ün Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA çalışanı Ahmet Demir'e tokat attığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

İHA KAMERAMANI CUMHURİYET'E KONUŞTU

İHA Kameramanı Ahmet Demir, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından videoda tepkisizliğiyle tepki çeken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yazılı açıklama yaparak 'üzgün' olduğunu belirtti.

Fatma Şahin'in yazılı açıklaması şöyle:

“Habertürk TV’de konuk olduğum bir canlı yayında maalesef son derece nahoş bir durum yaşandı. Yayının başından itibaren yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya’nın çalışan tekniker arkadaşa asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım.

"İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIM"

İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok. Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk.

O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi. Şunu belirtmek isterim ki, olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim.

"TEK DÜŞÜNCEM YAYININ SÜRMESİNİ SAĞLAMAKTI"

Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı. Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur. Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim”