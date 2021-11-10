İlber Ortaylı'dan sert çıkış: Kendilerini ne zannediyorlar

10 Kasım 2021 Çarşamba, 08:06

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye konuştu. Atatürk dönemiyle günümüzün kıyaslanmasının 'mesnetsiz' bir yaklaşım olduğunu söyleyen Ortaylı, “O devir, bu devir değil. Onlar felaketin ortasında açan çiçeklerdi. Kalkınmış bir ülkede rey alıp kriz döneminde geldiler, karşılaştırma yapıyorlar” dedi.

Günümüzde, "Biz daha iyisini yapıyoruz" modası olduğunu anlatan Ortaylı, aynı durumun 1950'lerde de olduğunu ifade ederek, "Türkiye'yi biz kuruyoruz, biz yaratıyoruz" söyleminin "saçma" ve "mesnetsiz" bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Ortaylı şöyle konuştu:

- Türkiye 2000'li yılların başında sanayileşmiş ülkeler arasındaydı zaten. Tabii her sanayileşmiş ülke İngiltere değil, Almanya değil, ABD veya Japonya değil ama bunlar dünyayı idare eden devletler.

- Türkiye bunların içindeydi zaten. G-20'ye girdik diye bizi oraya bu hükümet getirmedi, kimse kalkıp da “Türkiye'yi ben yarattım” demesin, öyle bir şey yok. Bin yıllık Müslüman bir devlet, bir imparatorluk, şanlı şerefli sayfaları var. Çok hazin dönemler de var, çok büyük bozgunlar da var…

Mengi'nün köşesinde yer verdiği Ortaylı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bu kişiler devamlı Atatürk devriyle yarışacaklarını sanarak çıkmasınlar, o başka bir devir ve çok büyük adamların devriydi. Bırakın, böyle siyaset olmaz, böyle karşılaştırma olmaz. Yüz sene evveli ile nasıl karşılaştırılabilir? Yüz sene evveli ile kim yarışa çıkıyor? Atatürk uzun süre bir bağ köşkünde yaşadı, bugün müzedir. Meclis dönemi dahil, Meclis'ten sonra da çok uzun zaman burada oturdu. 1920'lerin sonunda Çankaya Köşkü yapıldı. Bugünkü valilere Çankaya Köşkü gibi rezidanslar yapılıyor, büyükelçilikler de aynı şekilde. Vatanı kurtaran Atatürk'ün köşkünü bugün valiler beğenmiyor. Ne yapıyorsanız yapın, bir devirle bir devir, Kemalist devirle bu devir mukayese edilmez, bu çok yanlıştır. Eğer zihniyetinize bu yerleşirse herkes bunun zararını çeker, çok açık ve net. Kemalist devir çok önemli bir devirdir. Dolayısıyla bu mukayeseden vazgeçelim. Mustafa Kemal Atatürk tüm liderler arasında müstesna bir yere sahip, unutulmayan bir liderdir, tartışılamaz.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine hücum etme alışkanlığında bir grubun bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı aydınlar da bu gruba giriyor, masum bir hareket kabul edilemez. Bugünün dünya demokrasisinde herkes böyle şeyleri yapabilir, bir şey söyleyemeyiz ama bir şey söyleyemeyiz demek o mavalları aynen yutmak anlamına gelmez. Batı demokrasisinin kurallarını benimsemek kadar Batı demokrasisinin kontrol kurallarını da benimsemek gerekir. Dünyada söz kadar kuvvetli bir silah yoktur, saçma bir söze doğru sözle cevap verilir, doğru seslerin çıkması gerekir."